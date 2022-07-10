民進黨選舉對策委員會今（10）日下午召開會議，建議徵召陳時中為台北市長候選人、林佳龍為新北市長候選人，將提交7月13日中執會進行徵召提名作業。今晚陳時中就成立臉書粉專，1小時湧入逾1.5萬名網友按讚；「亞洲統神」張嘉航則在臉書怒轟陳時中，「400萬例也無所謂囉，去選市長我一定送你下去」。

陳時中今日強調，民進黨選對會決定徵召他參選台北市長。他感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，「責任來，我就扛」、「我責無旁貸，盡力承擔」。

張嘉航之子晨晨今日傳出確診，張嘉行在臉書表示「晨晨發燒40度」，只能在家休息，對於陳時中宣布參選台北市長，他氣炸指出「反正都無所謂了，早就放推了是吧，400萬例也無所謂囉，去選市長囉」，更對陳時中喊話「只要敢選台北市長，我一定送你下去」，許多粉絲也紛紛留言表示「準備對克拉克陳降下神罰了」、「早日康復，陳時中下去」、「一定送陳時中下去」。