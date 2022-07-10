日本前首相安倍晉三上周五（8日）在奈良發表演講時遭槍擊死亡。日本駐香港總領事館今日（10日）表示，將於明日（11日）至12日在館內設置弔唁冊，以悼念安倍晉三逝世。領事館指出，基於保安理由，將要求到場人士出示身分證明文件。

時代轉折點 王岐山可能至東京弔唁
布林肯將訪日弔唁安倍晉三 葉倫取消橫濱港訪問
安倍辭世前最後場面曝光！妻子絕望喚小名 至今不信先生已離開
#弔唁 #到場 #安倍晉三 #出示 #安倍