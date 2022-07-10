日本前首相安倍晉三上周五（8日）在奈良發表演講時遭槍擊死亡。日本駐香港總領事館今日（10日）表示，將於明日（11日）至12日在館內設置弔唁冊，以悼念安倍晉三逝世。領事館指出，基於保安理由，將要求到場人士出示身分證明文件。