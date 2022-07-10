日駐港總領事館明設安倍弔唁冊 到場須出示身分證 20:402022/07/10 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本民眾在奈良槍擊地排長隊悼念安倍。／澎湃新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本前首相安倍晉三上周五（8日）在奈良發表演講時遭槍擊死亡。日本駐香港總領事館今日（10日）表示，將於明日（11日）至12日在館內設置弔唁冊，以悼念安倍晉三逝世。領事館指出，基於保安理由，將要求到場人士出示身分證明文件。 時代轉折點 王岐山可能至東京弔唁 布林肯將訪日弔唁安倍晉三 葉倫取消橫濱港訪問 安倍辭世前最後場面曝光！妻子絕望喚小名 至今不信先生已離開 #弔唁 #到場 #安倍晉三 #出示 #安倍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安倍晉三遇刺身亡 布林肯將親赴東京弔唁 11:022022/07/10 國際 6月全家才齊聚慶生 94歲老母愛妻泣不成聲 04:102022/07/10 政治要聞 安倍晉三遇刺身亡 美國務卿11日赴日致哀 11:432022/07/10 國際 安倍遭槍殺 日本警方大幅強化參院大選維安 14:112022/07/10 國際 台南安倍故鄉的傳統工藝 總爺和風文化祭登場 04:102022/07/10 地方新聞 歐陽靖談「安倍遇刺」竟遭惡意攻擊 怒蒐證報警「不會姑息」 11:232022/07/10 娛樂 安倍晉三遇刺身亡 日台交流協會趕工將設置獻花台 12:372022/07/10 政治 日人懷念安倍 田弘茂：安倍修憲主張應可過關 15:062022/07/10 政治 蔡英文令降半旗悼安倍 王金平2字回應 12:142022/07/10 政治 安倍遇刺陰影下 日本參議院選舉登場 10:032022/07/10 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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