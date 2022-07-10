顏佑庭攜舞群站上「2022花蓮夏戀嘉年華」舞台，掀起高潮。（顏佑庭提供）

顏佑庭鼓勵大家都以正能量的態度去面對所有難題。（顏佑庭提供）

「音速小子」顏佑庭從實境節目《來吧！營業中》告假後，選擇到餐廳打工實習，精進自己，他昨（9日）回歸歌手身分，首登「2022花蓮夏戀嘉年華」，帶來多首個人單曲；而顏佑庭在演出空檔分享心境，透露這段時間收到許多正反兩極的評論，希望以自身經歷，鼓勵大家都以正能量的態度去面對所有難題。

顏佑庭繼去年的台中跨年演唱會後，今年首度站上大型舞台，帶著大陣仗的舞群，首次唱了新歌〈Peace ! 〉，透過歌詞傳遞自己脫胎換骨新的一面，鼓勵大家在面對網友各種留言時，都要盡可能以正面的態度面對。

第2首〈歸剛欸〉，讓顏佑庭想起過去和《來吧！營業中》夥伴相聚的時光，笑說：「儘管很久不見了，但只要我們聚在一起，真的就是臭男生的垃圾話『歸剛欸』。」同時希望大家，無論到了幾歲，都不要忘了曾經熱血的日子，以及保持赤子之心。

在演唱第3首歌曲〈MVP〉時，顏佑庭帶來精彩的地板動作，為演出掀起高潮，這次演出，他準備1個多月，打工結束就趕去練唱、練舞，甚至常與老師們特訓到半夜 3點，希望演出能一次比一次更進步。顏佑庭首支MV〈歸剛欸〉將於下周五（15日）在YouTube公開，同步在各平台數位上架。