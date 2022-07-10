黃嘉千6日證實和夏克立的婚姻觸礁，2人將打離婚官司的消息，震驚演藝圈。如今雙方各有朋友跳出來爆料為彼此抱不平，但2人始終保持低調，夏克立也僅對竇智孔的「垃圾」文冷回：「我有看到。」對其他爆料沒有太多回應。

黃嘉千的好友李明依今（10日）出席戒菸活動時表示，第一時間從新聞上得知2人要離婚的消息非常驚訝，但她細想朋友私底下的聚會，確實都沒有看過他們2人一起出席，「可能是夏克立很常回去加拿大，教會聚會或私下都沒看到。」她說黃嘉千沒跟她抱怨過，現在風頭上她也不想打擾她，「我們都是姊妹，等事情過了和緩了會再私下關心。」

對於雙方好友不斷跳出來力挺爆料，李明依認為2邊朋友看的都是單方面的事，婚姻非常複雜多角，很難去說誰對誰錯，「雖然我是嘉千的朋友，但我也不會說一定是夏克立的錯，相處的是他們兩個人，只有他們知道，其他朋友都Shout up！」李明依關心的是2人要談好未來怎麼陪伴小孩長大，「然後這個離婚不要難看，因為小孩都會看到網路。」

李明依過去也有過一段異國婚姻，和美籍丈夫Peter的離婚協商拖了11年才結束，她坦言當初決定離婚後即使心在淌血，但為了兒子威力，仍定期舉辦1年2次的家庭旅遊，「威力不覺得沒有爸爸，他的心靈是健康的。」

李明依現在和前夫是可以互虧的好朋友，笑說昨日視訊還虧他，「你已經幾歲了啊？你的帥臉怎麼不見了？」而前夫也開玩笑回：「答應我，60歲時要幫我付醫美的錢。」現在威力22歲大學剛畢業，爸爸還打算送他畢業禮物。