1名20歲網友說至今仍會和親妹妹「一起洗澡」，有時他先進去浴室，妹妹會接著進來一起洗，他說完全對妹妹的身體無感覺，但女友得知後氣炸，完全無法接受，他為此PO文詢問網友這行為很怪嗎？多數網友認為家人間還是要保有隱私，即便家人間彼此能接受，外界也會覺得奇怪。

該名網友在Dcard上發文表示，他目前年齡20歲，現在在家洗澡時都還是會「和妹妹一起洗澡」，他說有時候是他先進去洗澡，妹妹後來才跟著進來浴室一起洗，他相當習慣這樣的相處方式，直言看到妹妹的身體完全沒感覺，但他的女友對此相當介意，認為此行為很怪、不能接受。

「跟妹妹一起洗澡」該網友發文問其他網友，真的不能接受和親妹妹一起洗澡嗎？文章曝光隨即引發熱議，吸引近800則留言。

1名20歲網友說至今仍會和親妹妹「一起洗澡」，有時他先進去浴室洗澡，妹妹會接著進來一起洗，他說對妹妹的身體毫無感覺，但女友得知後氣炸。（翻攝自Dcard）

網友紛紛留言「我以為共用廁所，一個在洗澡、一個在刷牙已經是極限了」、「完全無法接受，還是要有自己的隱私比較好吧」、「雖然你們彼此不介意，但正常人聽到都會覺得，哇什麼情況」、「重點是妹妹幾歲了」、「我跟我妹同性，到高一她就不願意跟我洗了」。

也有網友說如果從3、4歲就這樣洗澡，原PO確實會無感，但一般父母為避免讓小孩長大後認知不同，大概小學三四年級起就會教育要分開洗澡，尊重男女不同，「如果這樣跟你說了，你還堅持一定要跟妹妹一起洗，那你的思想就很怪了，因為那不是有感覺、沒感覺的問題，那是你不尊重你女友」。