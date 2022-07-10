張涵雅、陶莉萍合體那那組一日女團，辣唱《舞孃俱樂部》金曲（小鋼砲娛樂提供）

彭佳慧相挺那那擔任嘉賓，兩人合唱〈滿山的花〉（小鋼砲娛樂提供）

那那大師7／9在台北Legacy舉辦「那那大師 那音世界巡迴演唱會」，「金曲歌后」彭佳慧擔任嘉賓，兩人合唱溫馨的〈滿山的花〉，聊到認識的緣分，那那說：「當年剛出道許多人對我不熟，但佳慧姊就願意來節目與我一起飆歌，甚至邀請我擔任她的演唱會嘉賓，今年換我開唱，剛好又在同一個場地，能請到她當特別來賓，對我意義重大，很感謝她。」彭佳慧也開心表示：「收到那那的邀請，我第一時間就點頭答應，看到他對音樂充滿熱情且專業，絕對值得更多掌聲，我也願意成為他的第一次，不過今天看到他的火辣造型，根本逼死女明星！」

兩人重現當年在台上初次合唱的〈死心眼〉，更在千人面前大喊「賤人再見」，笑翻所有人，即將登上小巨蛋開唱的她，也獻唱代表作〈大齡女子〉，再度掀起全場大合唱。

此外那那還請到昔日節目訪問來賓陶莉萍、張涵雅合體一日限定女團，三人上演《舞孃俱樂部》經典神曲，15年未公開演唱的陶莉萍，也把嘉賓初體驗獻給那那，雖然自認太久沒登台很緊張，仍展現驚人唱功，兩人分別帶來招牌歌曲〈好想再聽一遍〉、〈聽某喙大富貴〉獻給所有樂迷。

當天適逢那那大師35歲生日，經紀人密謀準備多位大咖祝賀影片，包含徐若瑄大讚那那每次都義氣相挺，艾怡良笑說會偷偷模仿那那歌唱技巧，小宇也表示希望能跟那那一起練轉音，另外蔡健雅、A-Lin、Faye詹雯婷、韋禮安、王心凌等藝人都紛紛送上祝福，那那大師看到神秘驚喜影片感動淚灑舞台。