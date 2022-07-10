今晚開票結果，佐藤連任成功。(圖/截自@AsianboatNews推特)

日本第26屆參議院選舉今晚舉行開票作業，日本前首相安倍晉三8日在奈良市為自民黨籍候選人佐藤啟助選時遭人槍擊身亡，今晚開票結果，佐藤連任成功。

日本每日新聞報導，參議院選舉奈良選區改選席次一席，今晚開票結果，當了6年參議院的43歲的佐藤連任。

今晚在開票時，佐藤與其選舉事務所部分幹部一起觀看開票結果，沒讓一般民眾進入事務所。在得知當選後，他召開記者會談今後的抱負，但沒像大多數當選人一樣高喊三聲萬歲或接受贈花束。

本月8日安倍為了幫佐藤助選，在奈良市進行街頭演講時遭人持槍槍擊送醫急救不治。佐藤親眼目睹事發情況，在流血倒地的安倍身旁哭著說：「都是我害的、都是我害的」。昨天是選戰最後一天，佐藤取消街頭選戰活動，只私下拜訪支持者。

曾擔任經濟產業政務官的佐藤的政見是「經濟再生」，要日本經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當中復甦，獲得保守派等的支持，支持者包括學生、經營者等。