《張雅婷辣晚報》

民進黨桃園市長參選人林智堅被爆論文涉嫌抄襲，總統蔡英文第一時間留言表示「智堅辛苦了」。台北市前副市長李永萍認為，林智堅的論文門會導致蔡英文的論文事件如影隨形，甚至拖垮整個民進黨選情。

李永萍今(10日)在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，林智堅到桃園選市長，是挑戰一個新的地方，訴求陽光、可愛、專業、年輕、活力，偏偏論文門事件發生，更嚴重的是，他會拖累蔡英文。

李永萍認為，本來這次地方縣市長選舉，跟蔡英文的論文沒有關係，可是因為林智堅打的是「小英男孩」的訴求，林智堅只要繼續參選，蔡英文的「論文門」就會一再被提出來，如影隨形，就好像有一個恐怖的「背後靈」，所以兩邊會加成論文醜聞的效應，不管用什麼辦法都脫不開。林智堅第一時間既不道歉、又不承認，拗來拗去；蔡英文又說「辛苦了」之後，蔡英文也下不了台。

李永萍覺得，林智堅就算良心發現，哭求說真的抄了94％，大概也沒救了，因為黃金時間過了。這個時候拖延下去，選舉恐會岌岌可危，他的論文門恐會導致蔡英文的論文事件如影隨形，然後拖垮整個民進黨。