2022全國社區學生棒球大賽，高雄市熊快樂紫隊9日經過一日兩戰考驗，尤其攸關晉級的關鍵戰役中，以2比1擊敗富順紅葉，以3戰全勝之姿晉級U10組全國賽。

南區U10組4隊打循環賽，紅葉在9日二連戰都獲勝，熊快樂拿1勝，因此熊快樂必須在10日連續擊敗麻豆柚城以及紅葉，才能拿到全國賽門票，第一戰熊快樂18比1勝麻豆，跟著與紅葉交手，雙方上演精彩投手戰，熊快樂2比1險勝，確定晉級在台中舉行的全國賽，賽後球員也歡呼：「要去台中了！」

熊快樂隊教練楊博任表示，此戰對小朋友是真正的考驗，畢竟對手是校隊層級，社區球隊性質的熊快樂抗壓性會比校隊差一點，很欣慰球員表現很好，全國賽就打一場算一場。

熊快樂投手吳紳鴻說，期待打全國賽，但也有點緊張，隊友吳尚澄提到，在攸關晉級的比賽中戰況糾結時真的很緊張，但是也很開心自己能敲安打，「因為終於可以打破鴨蛋了！」