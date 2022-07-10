女星林莎臉蛋甜美、無害又有D罩杯上圍，被封「台版三上悠亞」，IG擁有92萬網友追蹤。近日她出席時尚雜誌舉辦的夏季泳裝派對，事後在IG上傳一組當天的比基尼照，前凸後翹的好身材再度辣翻網友的眼睛。

林莎9日在IG分享比基尼派對的花絮照，在文中甜喊：「這不就來了嗎！！這個夏天就是要辣辣的度過」，為了成為活動中的焦點人物，林莎特地穿很有女神感的星貝金鍊爆乳單綁比基尼，白色的兩塊布襯托雪白的肌膚，豐滿北半球呼之欲出，此外，胸下的細繩還綴飾著富有海洋元素的吊飾，她忍不住誇讚：「白色仙氣飄飄，又有點甜甜辣辣，豪以抵抗力～很是我的菜。」

清涼的照片曝光後，女星元元（吳婕安）驕傲地留言：「攝影師是我，快說愛我」，其他藍勾勾好友們也異口同聲地說：「豪豪看」、「這套也好美」、「有欸有辣」，更別說大批死忠的粉絲，爭先恐後地大呼：「我的天阿 戀愛了」、「穿上這件白色比基尼，看起來真的很漂亮。言語不足以形容這壯麗的美景，只有照片才能形容這壯麗的美景」。