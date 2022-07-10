日本前首相安倍晉三8日現身奈良造勢現場站台，突遭兇嫌開了2槍大量失血，送至奈良醫院搶救後仍不治，享壽67歲。院方透露近期一直接到民眾投訴電話，對於過量的輸血程序相當激動，稱「耍特權浪費醫療資源」。

根據日媒《中日新聞》報導，安倍遺體已在昨日(9)下午運抵東京澀谷自宅，喪禮預計12日在增上寺舉行，僅限家屬與會追思。兇嫌山上徹也使用自製武器朝安倍頸、胸部開槍射擊，當場心肺停止緊急送醫。

奈良縣立醫科大學附屬醫院事後召開記者會表示，手術過程大量輸血，數十名醫護全力搶救4個半小時後仍回天乏術。報導指出，近期院方接獲許多投訴電話，一派人無法理解為何都已輸血20公升(2萬cc)還是救不回來。還有激進人士質疑，血都被白白浪費了，院方是不是該檢討濫用特權的部分，要是普通民眾應該不會有這樣的待遇。

對此，日本小說家兼醫師的知念實希人昨(9)在推特發文呼籲，「奈良醫院沒有受到任何表揚，請大家重視醫護人員的專業，大家各司其職已經是最完美的搶救，雖然挽回不了悲劇，團隊感到非常遺憾，停止抱怨…」