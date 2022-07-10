全國社區學生棒球U10少棒比賽今天（10日）移師春安棒球場進行第2天的賽程，A組比賽結果台中向上A隊以2勝成績，率先晉級全國賽，Ｂ組方面則再將進行3場4隊取1隊出線的比賽。

昨日拿下一勝的台中騎士隊將出戰同戰績的台中健行小牛隊，首局健行小牛一輪猛攻10個人次拿下6分大局，第2局開始騎士隊投手林暐倫穩住陣腳壓制對手的打者形成兩隊拉鋸戰，但隊友火力打擊受制於小牛先發投手陳定宇及後援王暐熙的投球，只有黃祐濬擊出全隊唯一的1支安打，反觀健行小牛打擊手感火燙，全場共擊出10支安打，其中第5棒陳鈞皓3打數3安打猛打賞，率球隊4局10比0提前結束比賽、拿下勝利。

接著第2場由戰績2連敗的員林酷龍對上台中騎士隊，此戰科班教練柯良宗面對無壓力的比賽，對小球員進行輪番上場磨練臨場反應的調度，盡管落敗，張博聿、黃昱愷也不負教練的指派各擊出1支二壘安打的長打好表現。

面對員林酷龍隊，台中騎士隊在一局便不手軟的打了一輪、豪奪5分墊定勝負契機，其中第3棒吳昕祐更有3支安打、跑回2分優異表現，終場台中騎士隊就以9比1獲得2勝1敗的成績代表地主隊晉級全國賽。

分區預賽的最後一場比賽台中健行小牛VS神岡社區，開打首局雙方便你來我戰成2比2緊咬，但健行小牛兵源充足相當占優勢，輪番替補球員幾乎局局有攻勢局局有得分的情況下，讓神岡社區的投手劉宥翔相當疲憊燃燒小宇宙115球吞敗，目送健行小牛取得三戰全勝晉級全國賽。

最終中區U10晉級全國賽隊伍分別是 : 台中向上A、台中健行小牛、(地主隊)台中騎士隊，全國賽將於8月14日到28日於台中市進行，主場地東海大學棒球場 ，相關賽事將進行網路直播。