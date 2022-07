27歲棋手黑嘉嘉擁有職業圍棋七段技藝,台澳混血的女神級美貌更是驚為天人,被日媒譽為「千年一遇美女棋士」,2020年她還演出電影《消失的情人節》,靠大螢幕進一步打開了她的知名度;今年她投入精力,專心經營自己的圍棋線上課程,希望能透過自己的力量,讓更多人喜歡圍棋。她今(10)日釋出照片,配文寫下:「經過兩年半……我們終於在一起了。」

黑嘉嘉近日忙於工作,她今(10)日更新社群平台寫下:「After two and a half years.... we finally got together(經過兩年半……我們終於在一起了)」,並附上三顆愛心的表情符號,文末標記是family vacation (家庭假期),這才讓粉絲們恍然大悟,是飛到國外和爸爸見面。照片中黑嘉嘉看起來是素顏,天生麗質的她雖然有黑眼圈,不過看起來仍十分漂亮,捧著飲品面向爸爸氣質端莊,而黑嘉嘉爸爸穿著螢光粉上和黑色外套,打扮看起來非常年輕。

黑嘉嘉曾曬出自己童年與父親的合照,黑嘉嘉坐在爸爸腿上,一雙水汪汪大眼望向鏡頭,看起來很機靈,當時的黑嘉嘉有些嬰兒肥,肉肉的臉頰十分可愛,和現在的樣子沒有差距太多,從小就跟洋娃娃一樣漂亮。而從最新照片中,黑嘉嘉父親幾乎沒什麼變,只有髮型變成光頭;先前黑嘉嘉在活動上透露爸爸有辦簽證來台灣但沒有過,所以父女沒辦法見面,但因為自己工作很繁忙所以抽不出時間見面,如今總算和爸爸相見,讓許多粉絲也替她感到開心。