27歲棋手黑嘉嘉擁有職業圍棋七段技藝，台澳混血的女神級美貌更是驚為天人，被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，2020年她還演出電影《消失的情人節》，靠大螢幕進一步打開了她的知名度；今年她投入精力，專心經營自己的圍棋線上課程，希望能透過自己的力量，讓更多人喜歡圍棋。她今（10）日釋出照片，配文寫下：「經過兩年半……我們終於在一起了。」

黑嘉嘉近日忙於工作，她今（10）日更新社群平台寫下：「After two and a half years.... we finally got together（經過兩年半……我們終於在一起了）」，並附上三顆愛心的表情符號，文末標記是family vacation （家庭假期），這才讓粉絲們恍然大悟，是飛到國外和爸爸見面。照片中黑嘉嘉看起來是素顏，天生麗質的她雖然有黑眼圈，不過看起來仍十分漂亮，捧著飲品面向爸爸氣質端莊，而黑嘉嘉爸爸穿著螢光粉上和黑色外套，打扮看起來非常年輕。

黑嘉嘉曾曬出自己童年與父親的合照，黑嘉嘉坐在爸爸腿上，一雙水汪汪大眼望向鏡頭，看起來很機靈，當時的黑嘉嘉有些嬰兒肥，肉肉的臉頰十分可愛，和現在的樣子沒有差距太多，從小就跟洋娃娃一樣漂亮。而從最新照片中，黑嘉嘉父親幾乎沒什麼變，只有髮型變成光頭；先前黑嘉嘉在活動上透露爸爸有辦簽證來台灣但沒有過，所以父女沒辦法見面，但因為自己工作很繁忙所以抽不出時間見面，如今總算和爸爸相見，讓許多粉絲也替她感到開心。