足球小將們無畏南台灣的豔陽，在國際足總 (FIFA) 認證的Ａ級球場 - 高雄國家體育場盡情展現球技，來自全台 36 支隊伍、超過 700 位足球小將共襄盛舉的「2022 第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽」，經過連３日激戰後，各組冠軍10日正式出爐產生，U8組由TFA尤文圖斯隊奪冠、U10組冠軍為MFA U10隊，U12組則由北濱足球俱樂部隊稱王。

為讓台灣基層足球發展更興盛，並且培養幼足球幼苗，「2022 第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽」透過高張力的比賽交流，讓各支球隊能擁有絕佳舞臺展現平日練習成果。此次邀請賽於2022年7月8到10日在高雄國家體育場進行，共設有 U8、U10、U12 共 3 個組別，每組各取冠軍 1 隊，主辦單位健身工廠更祭出新台幣 30 萬元高額總獎金，各組冠軍獎金高達 6 萬元、亞軍獎金為 3 萬元、季軍獎金 1 萬元，希望能為台灣足球培育出更多薪火。

比賽最終日上午進行各組四強決賽，下午則為各組冠軍戰及季軍戰。上午先進行的分組四強賽事，為讓基層足球能夠被更多人看見，主辦單位健身工廠特別安排Eleven Sports體育頻道，從下午2點同步Live實況轉播各組冠軍賽，讓民眾能夠利用電視及網路直播，為足球小將們打氣加油。其中U8組TFA尤文圖斯及航源FC分別打敗對手挺進冠軍戰；U10組則由MFA U10與蘆洲國小兩支球隊爭冠；U12組冠軍賽由北濱足球俱樂部出戰Ares FC。

下午登場的各組冠軍賽，U8組TFA尤文圖斯隊對上航源FC，TFA尤文圖斯的7號羅允澤上演「帽子戲法」、個人豪取5分，最後帶領TFA尤文圖斯以5比0撂倒航源FC帶走冠軍，同時羅允澤更獲得U8組的金靴獎，隊友呂柏緯獲得金手套獎；U10組冠軍戰由MFA U10對上蘆洲國小，MFA U10背號51號的BEN透過突破、分球以及射門得分，帶領隊友勢如破竹擊退蘆洲國小，最後MFA U10以6比2擊退蘆洲國小拿下金盃，MFA U10的BEN拿下金靴獎、吳友辰獲得金手套獎。

最後U12組冠軍賽刺激萬分，北濱足球俱樂部對上Ares FC，上半場雙方互有攻勢勢均力敵，下半場，北濱以角球射門，先奪一分，但Ares FC絕地大反攻，將守門員調出，靠罰12碼球破蛋並把比賽帶入延長賽，最終北濱足球俱樂部在延長賽透過角球再度破網，終場以2比1強襲取得U12組金盃，北濱足球俱樂部陳榮恩獲得金靴獎，金手套獎由北濱背號37號黃雲星獲得，最後全體得獎球隊合影，為第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽畫下精彩句點。

為鼓勵全台足球球員們努力站上舞台，健身工廠推廣少足體育運動，不遺餘力，在孩子成功追求足球夢過程中，扮演關鍵性角色，未來也將持續耕耘國內運動環境，養成足球人才決心，期盼種下成功果實，培養台灣足球小將成為下一位明日之星。