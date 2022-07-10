2022年全國社區學生棒球大賽分區賽北二區，昨天（9日）落敗的中大紅襪TB10，今天需連贏3場才能夠進軍全國，全隊將士用命，在攸關晉級的關鍵加賽，兩隊進入到突破僵局，中大紅襪TB10以3比2擊退夢無限桃猿，搶下最後1張U10組全國賽門票。

夢無限桃猿在突破僵局先攻，靠著第1棒的許郡恩安打及對手保送攻下2分，隨後中大紅襪TB10投手江侑軒及時回穩，飆出三振化解危機，將失分控制在2分；下半局夢無限桃猿連續守住前兩名打者，眼看即將收下勝利，不料擔任中大紅襪TB10投手江侑軒，站上打擊區在球數絕對落後的情況下，敲出中外野的二壘再見安打，將跑者全數送回，一口氣敲回3分，戲劇性收下勝利。

中大紅襪TB10教練李崇緯表示，突破僵局制以前沒有打過，賽前有特別提醒小球員，跑壘遵從教練的指揮，打擊以平常心去面對，不要給自己太大的壓力，所幸球員江侑軒跳出來當英雄，才能拿下關鍵的勝利。

打出再見安打的江侑軒透露，因為上半局擔任投手時先掉分，進攻時前兩棒隊友也沒能將比分追平，輪到自己上場打擊時，有感到額外的壓力，他擔心害球隊輸球，因此特別謹慎地想把球打進場內，才會有再見安打的產生。

這場勝利對於中大紅襪TB10有特別的意義，比起其他的社區球隊，他們的組成強調親子共學，由家長帶領著小孩一同學習棒球，一起成長，沒有額外聘請教練教學，因此這場關鍵的戰役，拉近了親子間的距離，也帶給彼此留下美好的回憶。

其他比賽方面，昨日取得兩勝的竹風少年，今日延續昨天的火燙手感，前兩局就攻下14分為比賽提前定調，終場以16：1勝ACE小戰士，收下3連勝，以B組第一之姿，攜手A組第一的桃園龜山和苦戰獲勝的中大紅襪TB10，3隊代表北二區，參與8月在台中舉辦的全國賽。