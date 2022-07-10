為了協助老牌企業創新LOGO製造品牌新亮點，並提倡青年專業人才培育，高市府青年局10日於亞灣新創園辦理第2場「時尚發力X經典再現」大港經典升級提案競賽說明會，共有11家高雄在地企業熱情相挺，此次競賽總獎金高達50萬元，讓不少青年朋友躍躍欲試前來報名。

高市府青年局長張以理表示，他們相當重視青年專業人才培育，現今世界潮流變化快速，企業也需要不斷推出新的創意能量，本次競賽就是透過「企業出題、新創解題」的機制，由在地企業提出美感提升需求題型，遴選新創團隊解題，讓青年學子為高雄企業量身打造全新亮點，也讓青年學子有一展長才的舞台。

此次參與出題的11家企業題型豐富多元，包含美學時尚CI設計、沈浸式空間設計、社群行銷規畫、創意影片製作及產品外包裝改造等，將藉由潮流美學導入高雄企業品牌，創造話題提升企業能見度。

致力推動社群電商、亞科國際資訊股份有限公司副總林東徵表示，品牌再造、包裝或行銷後，透過社群結合電商，運用資訊工具，可以有效協助廠商銜接及管理市場銷售面，此計畫能讓參賽團隊了解未來社群電商的新趨勢。

青年局也在此次競賽活動提供入選團隊企業媒合、課程培訓、時尚業師諮詢、時尚龍頭企業參訪等，厚實團隊實作知能，為全台設計青年創造與高雄產業連結的舞台，帶動在地企業加值，提升市場魅力，也希望吸引北漂高雄青年學子返鄉，促進本市的職場就業能量。

「2022大港經典升級提案競賽」徵件活動時間截止至7月22日止，只要符合18到35歲籍於高雄市、正就讀或畢業於高雄市大專院校(含研究所)的青年，歡迎踴躍組隊報名參加，更多競賽相關活動資訊，可至高市府青年局官網或臉書「高雄市政府青年局」查看。

大港經典升級提案競賽