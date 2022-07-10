大陸總理李克強7日至8日在福建省委書記尹力、省長趙龍陪同下，在福州、泉州考察。期間李克強更到台資企業六和機械公司，鼓勵靠創新、靠品質贏得更大市場。公司所在園區聚集幾十家台資企業，李克強與台企負責人交談。他說，兩岸同胞是一家人，歡迎來大陸投資興業，依法保護合法權益。前不久出臺的穩經濟一籃子政策，對包括台企等各類企業同等對待。「希望你們與大陸企業合作共贏」。

李克強聽取福建省穩就業彙報。在博思創業園，負責人說這裡孵化了一批科技型企業、帶動大量就業，李克強表示贊許。他叮囑當地負責人，地方政府要拿出資金，幫助降低孵化企業的場地租金等費用。李克強與創客們和今年大學畢業剛入職員工交談，勉勵他們推進大眾創業萬眾創新，就是要激發更多人特別是年輕人創業創新熱情，靠奮鬥實現人生價值、創造財富。愛拼才會贏，祝大家成功。

李克強聽取福建省外貿進出口、吸引外資情況彙報。他來到晉江國際陸港，詳細詢問貨物通關時間等。李克強說，中國堅定擴大對外開放，東南沿海地區是改革開放前沿、中國經濟的龍頭，要把龍頭昂起來。港口是開放的重要視窗、進出口的重要支撐，中國工業增加值的70％離不開進口。要持續推進「放管服」改革，進一步優化營商環境，把這個視窗敞開擦亮。物流是市場經濟的經脈。要嚴格落實物流保通保暢工作要求，持續推進通關便利化，提升港口集疏運水準，避免貨物積壓滯港，以降低企業成本、穩定市場預期、增強國際競爭力。要確保交通主幹道暢通，消除微循環堵點，保障經濟順暢運行和民生物資供應。

在安踏集團考察時，李克強鼓勵企業勇於競爭高端市場，注重拓展消費潛力巨大的大眾市場。他說，你們的公司叫「安踏」，辦企業、做事情就是要實事求是、腳踏實地，這樣才能行穩致遠。公司負責人介紹，作為民營企業，在全國各地吸納30多萬人就業，李克強十分高興說，不少民營企業已發展成大企業，與大量中小微企業、個體工商戶密切協作。大企業頂天立地、小企業鋪天蓋地，形成互促共進的發展格局，這樣中國經濟更有韌性和活力。要一視同仁支持國企、民企、外企紓困和發展。市場主體在，青山就在，經濟發展就有未來。