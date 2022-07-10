民進黨選對會今建議徵召衛福部長陳時中為台北市長參選人，陳時中發出聲明表示「責任來，我就扛」。國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室發聲明痛批，「這樣的防疫成績，陳時中怎麼扛？」陳指揮官成為中華民國防疫史上第一位落跑的指揮官，台灣人民將永遠記住這一刻。

蔣辦表示，今年防疫政策一團亂，根據《彭博社》公布的2022年6月全球防疫韌性排名，台灣在列入評比的53個國家中排名第52名，只贏過俄羅斯；陳時中面對國際防疫排名悶不吭聲，反而一到選舉就對外喊「責任來，我就扛」，請問「這樣的防疫成績，陳時中怎麼扛？」

蔣辦痛批，這次民進黨的提名過程，更完全凸顯民進黨「政治選舉擺中間，防疫和人民生命擺兩旁」。

蔣辦直言，陳時中指揮官也曾說，要帶著榮譽下台。提醒陳指揮官，如今每日疫情仍有破兩萬確診人數和近百名死亡個案，在這個時間點離開，是落跑，不是榮譽。陳指揮官成為中華民國防疫史上第一位落跑的指揮官，台灣人民將永遠記住這一刻。