中信兄弟近期做出人事異動，洋投象魔力已確定離開台灣，預計前往韓國職棒，不過下半季仍有3位洋投，除德保拉、泰迪外，日籍下勾投手牧田和久今天在二軍初登板。而牧田對開啟中職生涯相當興奮，並提到對這裡的印象，他更自曝滿想看看球隊「啦啦隊女神」峮峮，剛聽到個名字時甚至以為是一種「台灣鳥類」。

中信兄弟新日籍外援牧田和久（美聯社資料照）

牧田的過去令人好奇，他說當初得知中職對自己有意，因此開啟來台契機，此外他還提到兄弟招牌啦啦隊女神峮峮，直言要來台之前就從朋友口中聽聞對方的名號，但聽到名字時卻誤以為發音是特別的「鳥叫聲」，把可愛的峮峮認成一種鳥類，後來才得知是人名，而牧田也坦承滿想看看峮峮的廬山真面目。

峮峮除了是台灣廣為人知的啦啦隊美女，2019年甚至紅到日本去，風光登上日本青年漫畫雜誌《週刊 YOUNG JUMP》封面，當年她於場邊跳啦啦隊舞影片被球迷分享，在日本網友之間走紅，日本媒體甚至封她為「台灣第一啦啦隊美少女」，連傑尼斯男團人氣成員菊地風磨都坦承對她相當關注，直呼峮峮「太可愛」！