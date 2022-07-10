近年來桃園市移入人口逐漸增加，房價也蒸蒸日上，有網友認為桃園補助給得多，是吸引許多人選擇移入的原因，但也好奇「桃園到底適不適合居住」引起討論，雖然未來發展性相對高，但交通上大缺點讓在地人十分有感。

原PO在PTT女板發文表示，桃園身為六都之一，補助很敢給，移入人口一直增加，雖然城市規劃不如台北、台中、高雄，房價倒是急起直追，但近年開發的高鐵青埔特區、航空城不在市區生活圈，讓他好奇「桃園是否宜居？若要居住推薦哪些地帶？」

貼文引起討論，不少人抱怨桃園交通差、道路太窄是缺點，直呼「別再來了，桃園路都小條，那麼多人來要塞死喔」、「路真的小，一直蓋房子，卻不改善交通」、「有機會開發到，但交通真的太慘烈」、「可去看全國交通傷亡統計，桃園市是全國第二，實際住後才知道實至名歸」、「這幾年真的有感人口越來越多，各大交流道的附近大樓四起，交流道早上7點多就開始塞車」。

不少桃園網友抱怨，市區道路狹窄，交通容易壅塞或造成事故。（資料照／陳夢茹攝）

也有網友認為桃園部分區域很宜居，「我女友家住藝文特區附近，覺得那邊機能是真的好，有小孩的話很適合」、「只有新規劃的地區值得考慮」、「桃園郊區很讚，但你們別來謝謝」。

根據《道安資訊查詢網》統計，今年1-4月各縣市每十萬人死(傷)數，桃園886人居第三，一二名為屏東縣924人、台南市1097人；若以去年來看，桃園2677人則是全國縣市第二，比台北市、新北市高出近一倍，僅次於台南市2961人。