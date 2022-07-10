日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，消息一出震驚各界，高雄中鋼公司於7月10日、11日於集團總部大樓以雷射光線打上「敬悼安倍首相，台灣永遠摯友」等文字，並以白色LED燈光呈現，向已故安倍晉三致上最敬意，感念安倍首相一直以來對台灣的支持與貢獻。
中鋼公司表示，他們與日本鋼鐵企業有著長久互動的良好情誼，除在日本設有中鋼大阪代表處外，並與日本製鐵共同在越南合資經營「中鋼日鐵越南公司」（CSVC），也與日本JFE一起投資越南河靜鋼廠。對於這麼重要的合資夥伴國家發生如此重大事故，中鋼深表哀悼之意。
日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，消息一出震驚各界，高雄中鋼公司於7月10日、11日於集團總部大樓以雷射光線打上「敬悼安倍首相，台灣永遠摯友」等文字，並以白色LED燈光呈現，向已故安倍晉三致上最敬意，感念安倍首相一直以來對台灣的支持與貢獻。
中鋼公司表示，他們與日本鋼鐵企業有著長久互動的良好情誼，除在日本設有中鋼大阪代表處外，並與日本製鐵共同在越南合資經營「中鋼日鐵越南公司」（CSVC），也與日本JFE一起投資越南河靜鋼廠。對於這麼重要的合資夥伴國家發生如此重大事故，中鋼深表哀悼之意。
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