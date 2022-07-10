電影《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick)開始出現的「暗星號」實驗機(DarkStar)可以達到10馬赫，這個情節可能即將成真，美國空軍正在委託英國反應引擎公司(Reaction Engines Ltd)，展開一項關於高超音速引擎的測試工作，要是關鍵系統通過測試，飛機的極速確實可以達到4馬赫以上。

新阿特拉斯(News Altas)報導，這項測試工作是美國國防部、美國空軍研究實驗室與英國反應引擎公司聯合進行，屬於美國軍方「技術準備層級」(Technology Readiness Leve,TRL)，也就是實驗並確認新技術的可行性。

反應引擎公司的預冷器，密密麻麻的細管子就是冷凝裝置。(圖/reactionengines)

飛機與火箭在噴射的原理相信，差別在於火箭自帶氧化劑，也就不需要進氣，因此只要外殼足夠耐高溫，可以輕易的飛到高超音速，大氣層內載人飛行器的速度紀錄是由北美公司的X-15實驗機所創下的，它創下了6.8馬赫的超高速，比著名的SR-71「黑鳥」戰略高速偵察機還要快上兩倍。

英國反應引擎公司的軍刀引擎，中間藍色小箭頭就是被預冷器所冷卻的氣流。(圖/reactionengines)

但X-15不是真正定義的飛機，因為它使用的是火箭引擎，其技術與構造都相對簡單。相比之下，需要進氣的渦輪扇引擎要飛到極高速就很困難，主要的技術瓶頸在高速度會帶來超高溫，會將渦輪扇引擎的風扇給軟化。

英國反應引擎公司提出新的設想，該公司所開發的「軍刀引擎」(SABRE，原稱：「協同吸氣式火箭引擎」Synergetic Air Breathing Rocket Engine)，是一種噴氣/火箭混合動力引擎，在大氣層裡可在4馬赫以上，進入太空後，火箭可以加速至25 馬赫。

能夠達到如此性能，是該公司提出了一種超級預先冷卻器，先前提到高速行導致的空氣摩擦會造成高溫(溫度將超過 1000度) ，那麼只要先將氣流冷卻，應該就能解決問題了。反應引擎公司設計的預冷器可將上千度的氣流，冷卻到 -150度。

它的冷凝器有者成千上萬的細小冷凝管，冷卻劑在高壓下在其中流通以帶走熱量。雖然原理簡單，但是必須做到零洩漏才行。該公司表示，這部分的技術難度已經克服。

反應引擎公司在2019年測試了在5馬赫環境下的高溫高流速，冷凝器已證實可以安全工作，未來幾星期會再進行更嚴苛的測試，提高氣流的流量，以證實在更高的速度也能運作。