比特幣上周締造去年10月以來最大周線漲幅，讓近來萬念俱灰的加密幣投資人燃起一絲希望。分析師認為只要未來1個月加密幣產業不再爆出負面消息，加密幣市場規模可望倍增。

加密幣追蹤網站Coin Metrics顯示，截至7月9日為止一周內比特幣價格漲幅將近14％，是去年10月以來最大周線漲幅。過去一周內比特幣價格一度衝上22,478.37美元，雖然10日盤中價格回到21,327.49美元，但與6月的17,000美元低點相比已有明顯起色。

投資機構Hartmann Capital管理合夥人哈特曼（Felix Hartmann）表示，加密幣產業近來接二連三傳出企業破產，但加密幣對沖基金Three Arrows可能為這一波負面消息畫上句點。

哈特曼認為如今加密幣產業已沒剩幾家大型業者可以破產，估計只要未來一個月不再爆出負面消息，加密幣市場規模「很有希望」增加一倍。