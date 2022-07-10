民進黨選對會今（10日）確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長，對此，民進黨立委蘇巧慧表示，新北市有400萬人口，需要一位視野高瞻遠矚的市長，林佳龍擁有中央與地方的完整歷練，絕對會是最合適的人選。

蘇巧慧稍早透過臉書表示，非常高興見到選對會建議徵召林佳龍參選新北市長，陳時中參選台北市長，相信二位來自「會做事」內閣團隊的明星級部長，能夠發揮他們經驗及專業，為雙北帶來嶄新的面貌，注入新活力。

她說，兩位部長都時常在立法院遇到，無論是質詢政策，一起討論法案議題，都讓她充分佩服專業以及認真態度。過去兩年多來，台灣在嚴峻疫情中能夠站穩腳步，繳出漂亮成績單，內閣團隊功不可沒。二位部長願意一肩扛起雙北選戰的重任，這樣的重量級人選，就是市民所期待。

蘇巧慧強調，新北市有400萬人口，需要一位視野高瞻遠矚的市長，林佳龍擁有中央與地方的完整歷練，絕對會是最合適的人選。身為新北市的立委，也準備好要盡我所能，全力支援林佳龍一起衝衝衝。