台中市衛生局表示，中市各疫苗數量充足，鼓勵民眾踴躍接種。（資料照片）

Novavax疫苗中市昨天開打，台中市衛生局表示，截至今天上午8時已接種1982人，中市各疫苗數量充足，鼓勵民眾踴躍接種。台中診所協會理事長陳俊宏醫師說，昨天施打40人，約一半選Novavax；醫師施勝桓則說，文心森林公園接種站今天共施打70人，有29人選Novavax，其中，有人因敏感體質怕疫苗副作用、有人為拼暑假出國。

台灣第5款新冠肺炎疫苗Novavax自7月8日陸續開打，台中市等多縣市昨起首日施打，據了解，因台中市施打率逐漸提高，醫療院所及接種站近來施打狀況並不擁擠。

負責文心森林公園接種站的醫師施勝桓說，Novavax是美國原廠製造疫苗，屬於重組蛋白疫苗（又稱次單位疫苗），與台灣推出的高端疫苗同樣採用蛋白質次單位技術，俗稱「進口類高端疫苗」，副作用小、具防護力，且為國外多國認可，民眾接受度還不錯。

施勝桓說，文心森林公園接種站昨天共施打53人，有19人選擇Novavax疫苗；今天共施打70人，有29人選擇Novavax疫苗。其中，不乏因體質敏感擔心疫苗副作用，先前施打「高端」疫苗，現在為拚出國，基礎加強劑改打Novavax，但需與施打「高端」疫苗間隔28天。此外，也不少人到場才知Novavax疫苗開打，當場決定施打。

台中診所協會理事長陳俊宏醫師也說，民眾接種Novavax還蠻踴躍，他昨天早上共施打40人，約有20人選打Novavax接種。另有地方基層診所表示，Novavax疫苗單瓶是10劑次，因近日施打人數較少，所以並未申請施打。