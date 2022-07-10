女童走失「認錯爸」衝路口3度躲過死神 網怒罵父母失職

南投1名4歲女童昨（9）傍晚與家人走失後，獨自1人走在彰南路上，誤以為對街男子是爸爸，當場興奮地衝出路面，先驚險地躲過2輛車，最後撞上銀色轎車側邊跌倒，頭部一度卡在車底險遭輾，女童最後嚇壞被1名女子暫時收留在機車行，約莫10分鐘後女童母親才慌張地現身找人。

影片中，女童先是險些被第1輛機車撞上，接著又差點被目擊的轎車撞上，最後在過雙黃線後，撞上銀色轎車側邊跌倒，頭部一度卡在車底，所幸轎車緊急剎車才未輾過；女童後來驚魂未甫地呆站路邊，有好心女子上前抱起慰問，並暫將女童收留在機車行，10分鐘後，女童母親才慌張地衝出來找人。

南投一名年約4歲女童，9日傍晚疑似和家人走散，在南投市彰南路上獨自一人橫越馬路、衝向對向車道，不但造成往來機車、汽車來不及閃避，女童先擦撞到機車，閃過一輛轎車，卻又擦撞到對向轎車，滾了一圈還自行爬起。（翻攝照片）

修車行業者表示，他當時修車到一半突然聽到路口有緊急剎車聲音，發現女童在路邊嚇壞，認為女童早已走失一段時間；據悉該女童當時走失後，在路口以為對面男子就是父親，才會興奮地衝出路口，目前警方已介入了解，將判斷女童父母是否失職，讓孩子獨自1人在外遊蕩，險釀危險。

南投警方表示，並未接獲這起報案，也提醒家長依據「兒童及少年福利與權益保障法」，父母不得使6歲以下兒童，或需要特別看護之兒童及少年獨處，或由不適當之人代為照顧，違者可處3000至1萬5000元罰鍰；另依據「道路交通管理處罰條例」，行人在道路上不依規定，擅自穿越車道，可處500元罰鍰。