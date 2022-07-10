8日安倍晉三魂斷奈良造勢現場震驚全球，外界將激動情緒加諸在山上徹也一家人，關於他母親是否入教眾說紛紜。早前韓媒報導，匿名統一教高層用「組織分裂出許多派系」來否認山上母親是其中一員的傳聞，才過4小時，該教發言人出面回應「她絕對是信徒」。

嫌犯山上徹也供詞提到因對「特定團體」深懷仇恨，稱它是拖垮昔日幸福家庭的罪魁禍首，因母親於2002年加入疑似邪教的「統一教會」，現已更名為「世界和平統一家庭聯合會」，過程投入鉅額家產沉迷其中，導致山上懷恨在心，計畫復仇。日媒揭露山下口中的特定團體疑似是在韓國成立的「統一教」，該教獨有的「集體配婚制」致力於將日本女性銷出去。

早前統一教內部高官與韓國媒體「News1」通話時，極力否認山上母親為教會成員，他表示「有許多媒體這樣報導，但那不是真的」。強調「我還在等警方的回應，但已經事先調查過了」。

這位不具名高階幹部進一步補充，2012年創始人文鮮明過世後，除了主流統一教，漸漸的分裂了其他少數派系。對於媒體沒有經過查證而大肆詆毀統一教，感到遺憾，稱「兇嫌母親待的教會應該是由離開的統一教成員所創立，與我們無關」。

稍早《東京體育網》報導指出，一位統一教女發言人接受採訪時坦承，山上母親無疑就是信徒，並解釋說:「我們將在明日(11)統一舉行記者會向外界說明，詳細內容請屆時到場釐清。」