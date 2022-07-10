艾力克斯（左）、李詠嫻認為保持運動的好習慣，能增強抵抗力。（粘耿豪攝）

艾力克斯（左）、李詠嫻協力挑戰高難度動作，考驗夫妻默契。（粘耿豪攝）

艾力克斯（左）、李詠嫻投資瑜伽副業已長達16年。（粘耿豪攝）

艾力克斯與老婆李詠嫻熱愛運動，日前教本報讀者做健康操，增強抵抗力。夫妻倆表示每天早上睡醒，會先在床上做瑜伽中常做的休息姿勢「嬰兒式」，做完20個後，再做10個「貓牛式」（牛式吸氣，貓式呼氣），兩個動作皆能伸展背部，幫助緊繃的背肌放鬆，短短2分鐘不僅舒緩腰痠背痛，同時穩定核心肌群。

艾力克斯、李詠嫻夫妻投資副業「SPACE YOGA」瑜伽教室，2006年開幕至今16年已有3家分店，李詠嫻表示大學時開始接觸瑜伽，在美國就有做瑜伽習慣，「我從小就很愛運動，每隔時段就會換一下，剛好讀大學時美國開始流行瑜伽，所以周末就跟姐妹一起到海邊的教室做瑜伽，我好喜歡那種感覺。」

她之後來台發展，發覺台灣當時的瑜伽很老派，被歸類為「老人做的伸展運動」，所以結婚生子前，她只要有機會回美國或去香港，就會到當地上瑜伽課，但心中也難免疑惑：「我覺得很奇妙台灣當時都沒有跟上潮流。」

李詠嫻還提到以前對女生審美觀著重於骨感，常被經紀人碎唸：「妳不可以去練肌肉，女生不能有線條，一定要很瘦，但每次拍照我就會有肌肉線條，他們就覺得我太壯。」不過，她認為大型健身房進軍台灣後，大家對美的看法慢慢改變，女生們開始接受各類運動，每個運動有不同效果，如果一開始無法做重訓，可先從瑜伽入門。

李詠嫻回憶創業之前，看到知名健身房教有氧瑜伽，她看反應不錯，學生有男有女，便跟艾力克斯說：「台灣已經準備好了，可以開始教瑜珈，只要大健身房先進來，大家會開始有習慣運動。」所以跟艾力克斯討論很久，恰巧又認識「SPACE YOGA」創辦人夫妻，便以投資方式展開瑜伽副業，近幾年也積極拓展大陸市場。

不過，2020年初新冠肺炎疫情肆虐全球，艾力克斯坦承瑜伽教室收入受影響，3家店約掉5至7成左右，無奈表示：「只能撐過去，希望之後恢復正常，但有些產業就改變，有些人就不來運動，或在家裡（運動）了。」至於大陸方面，上海目前有4家、北京有3間，但礙於疫情加上前陣子上海封城，擴大等新計畫都暫時喊卡，一切都還在觀望中。