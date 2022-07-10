湖人在休賽期簽進了多名球員，陣中球星韋斯布魯克(Russell Westbrook)也執行了下季4710萬美元(約台幣14.1億)球員選項，將與詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)繼續攜手奮戰。而昨天韋斯布魯克、詹姆斯同時出席夏季聯賽，卻被外界發現兩人完全沒有互動，詹姆斯則是和現場不少熟人相談甚歡。
洛杉磯記者古恩(Kyle Goon)在推特發文談到了兩人，表示前往夏季聯賽觀戰的詹姆斯在底線位置坐了約一個半小時，前熱火隊友史塔克豪斯(Jerry Stackhouse)、瓊斯(James Jones)都上前和他打招呼，接著新任教練漢姆(Darvin Ham)、佩林卡(Rob Pelinka)、前球星拜倫戴維斯(Baron Davis)都陸續跟進，但坐在對角的韋斯布魯克卻毫無動靜。
不過韋斯布魯克有參與夏季聯賽球隊暫停時聚集，但從未步行穿過球場，詹姆斯也沒有，他從球場對面的另一個入口進出。古恩形容這是一個「冷冰冰」的場景，肯定會引起人們的討論，尤其是在過去一周半傳出湖人想用韋斯布魯克換來厄文(Kyrie Irving)後，而對比現在，韋斯布魯克和詹姆斯去年夏季聯賽可是一起出席的。
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