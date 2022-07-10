湖人在休賽期簽進了多名球員，陣中球星韋斯布魯克(Russell Westbrook)也執行了下季4710萬美元(約台幣14.1億)球員選項，將與詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)繼續攜手奮戰。而昨天韋斯布魯克、詹姆斯同時出席夏季聯賽，卻被外界發現兩人完全沒有互動，詹姆斯則是和現場不少熟人相談甚歡。

洛杉磯記者古恩(Kyle Goon)在推特發文談到了兩人，表示前往夏季聯賽觀戰的詹姆斯在底線位置坐了約一個半小時，前熱火隊友史塔克豪斯(Jerry Stackhouse)、瓊斯(James Jones)都上前和他打招呼，接著新任教練漢姆(Darvin Ham)、佩林卡(Rob Pelinka)、前球星拜倫戴維斯(Baron Davis)都陸續跟進，但坐在對角的韋斯布魯克卻毫無動靜。

Reporting from Las Vegas Summer League, where LeBron James and Russell Westbrook went to the same Lakers game but sat on opposite ends and did not approach each other while the public’s eyes were on them: https://t.co/BWn5lvjALO — Kyle Goon (@kylegoon) July 9, 2022

不過韋斯布魯克有參與夏季聯賽球隊暫停時聚集，但從未步行穿過球場，詹姆斯也沒有，他從球場對面的另一個入口進出。古恩形容這是一個「冷冰冰」的場景，肯定會引起人們的討論，尤其是在過去一周半傳出湖人想用韋斯布魯克換來厄文(Kyrie Irving)後，而對比現在，韋斯布魯克和詹姆斯去年夏季聯賽可是一起出席的。