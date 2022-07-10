匯市變動因素百百種，重大政治事件會是市場方向的指引之一。英國和日本近日都發生重大政治事件，近五個交易日的英鎊和日圓，兌美元匯率呈現一回升、一續貶。在強勢美元擋道下，國際匯市人士很難挺升非美貨幣，十分特別的是，英系銀行和日系銀行都認為，國內經濟情勢沒有衰退之虞，正面展望第四季的英鎊、日圓匯率。

英國首相強森宣布辭職，隨即提振英鎊，兌美元匯率7/8來到1.203，跌勢也明顯低於歐元。歐系銀行認為，英鎊需要的是一個穩定的政治氛圍，才能克服經濟衰退疑慮，巴克萊銀行經濟研究團隊認為，英國勞動力市場趨緊、儲蓄過剩和針對性強的財政支持，應該可以防止GDP大幅下降和陷入衰退。渣打銀行則仍看跌英鎊，表示目前支撐價在1.1895。

富蘭克林證券投顧表示，市場預計英國央行(BoE)將於8月和9月升息2碼，11月和12月再各升息1碼，達到2.75％，可預期至年底前英國央行仍將保持鷹派，有助支持英鎊，政治面尚無法處理的經濟下行壓力仍在，英鎊上檔仍將面臨壓力，兌美元匯率預計將落在1.2～1.26區間。

日圓方面，日本央行（BoJ）統計局可能會在7月上修2022、2023年的核心CPI預估，卻重申不會修正貨幣政策，日圓兌美元匯率沒有翻轉跡象。日本前首相安倍7/8遇刺身亡，日圓在當日呈現136元橫盤，市場估測安倍經濟學的寬鬆貨幣政策可能因此調整。日系銀行則認為，日銀貨幣政策定錨通膨率、而非日圓匯率，隨著大宗商品國際原物料價格下滑，日圓兌美元在今年底會回升到130。富蘭克林證券投顧認為，日圓第三季仍落在132～138區間。