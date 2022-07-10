大里區金城宮推出「搖滾廟會」，九天民俗技藝團開演。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

大里區金城宮推出「搖滾廟會」，九天民俗技藝團開演。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市長盧秀燕今天晚間到大里區金城宮參加「2022台中市傳統藝術巡演活動－搖滾廟會」，她致詞表示，這兩年來疫情，藝文團體非常辛苦，近期逐漸平緩，為撫慰民心、振興藝文，文化局舉辦藝術巡演，她特地來上香，祈求疫情早日退散、市民生活恢復正常。

台中市文化局「2022台中市傳統藝術巡演活動」今晚在大里區金城宮推出「搖滾廟會」，邀請文化部優良扶植團隊九天民俗技藝團與台中市在地團隊震樂堂同台演出搖滾廟會，盧秀燕到場支持傳統藝術，並頒贈大里金城宮「保境佑民」匾額。

盧秀燕表示，過去這兩年藝文團體非常辛苦，近期疫情逐漸平緩，民眾恢復正常生活，為撫慰民心，同時振興藝文活動，在大里區金城宮推出藝文演出，金城宮供奉媽祖是地方信仰中心，此次前來特地上香祈求疫情早日退散、市民生活恢復正常，能欣賞更多更優質的表演節目。

文化局表示，台中市自2020年起邀請全國及台中市優質演藝團隊，將傳統藝術節活動推廣至各區巡迴演出，演藝團隊近年受到疫情衝擊，文化局積極提供藝文紓困，自前年至去年陸續辦理藝文創作及演出的紓困徵件，核定總金額逾1800萬元，幫助團隊在疫情過後重新綻放蓄積的能量。

「搖滾廟會」除了九天民俗技藝團及震樂堂帶來跨界合作，還有夏群雅舞蹈團、凡徒表演藝術及王牌樂團等在地藝文團隊帶來多元節目內容。文化局並預告，「2022台中市傳統藝術巡演」將於7月16日晚上將邀請唐美雲歌仔戲團在西區均安宮演出《天鵝宴》。