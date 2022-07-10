樂天桃猿10日以10比2擊敗味全龍，奪下隊史第14座季冠軍，36歲的先發投手王溢正5局無責失，拿下本季第5勝，單周第2度登板，王溢正身體也有些吃不消，一度投到想吐，好在隊友成功守成，「能拿到這座季冠軍真的非常開心。」

王溢正在4日才面對龍隊繳出7局無失分的好投，休息5天後再度登板，僅用70球投5局，賽後總教練曾豪駒表示，王溢正今天狀況沒上次那麼好，球速也有下滑，所以就有打算在5局結束後換投。

王溢正也坦言年齡確實影響到身體恢復狀況，單周2度登板身體確實有些疲累，加上天氣很熱一度讓他投到想吐，「很慶幸身體有慢慢恢復過來。」

屢屢在關鍵時刻繳出好投，王溢正卻說：「不敢這樣講，張力特別高、想法特別多，會想要趕快把自己的身體狀況調整到最好、想策略，不好時要怎麼投。」

這是樂天集團入主球隊後首座季冠軍，也是總教練曾豪駒執教第一次，王溢正說：「能拿到季冠軍真的非常開心，畢竟每年在等就等這個

也想跟曾總說辛苦了，等了第三年才拿到，我知道他等的有點累。」