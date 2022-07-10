由大陸國台辦、中國記協規劃，匯集兩岸三地媒體的兩岸聯合採訪活動，經過8天的新疆行後在10日落幕。此行帶隊的大陸國台辦發言人馬曉光表示，此行走進烏魯木齊、伊犁、喀什與克州等地，展現真實客觀新疆並使兩岸相互理解融合感情。他也鼓勵台商多來新疆考察，定能找到巨大發展空間與家鄉感。

馬曉光更表示，海峽兩岸關係的困難只是暫時，經過兩岸同胞努力與交流合作的積累，一定可以走親、走近、走好，兩岸關係一定能有一個光明燦爛的未來。

對今年的兩岸聯合採訪活動，馬曉光表示，在新疆自治區大力支持安排下，8天緊張豐富行程後落下帷幕，兩岸媒體攜手走進新疆多地，包含烏魯木齊、伊犁、喀什與克州，用自己的眼睛與採訪編寫出大量的全媒體產品。

他說這向兩岸與外界展示真實客觀的新疆，還有一個社會穩定、經濟飛速發展的新疆；一個各民族和諧團結、文化保留發揚光大、安居樂業全面實現小康社會與雄奇壯麗、山川壯美、天山兩岸好風光的新疆。

馬曉光指出，根據不完全統計，此行已發出160多篇稿件，還有許多媒體表示需要消化整理後再進行深度報導。他也呼籲兩岸尤其台灣同胞，有機會多到新疆看看，來趟美的享受、文化盛宴與深度基層之旅，此次透過媒體來了解新疆，也使兩岸相互理解、融合彼此感情。

馬曉光說，希望廣大台商與工商朋友有機會能多來新疆考察投資，當地蘊含豐富多彩的自然稟賦，人民安居樂業與生機勃勃的發展潛力，一定能讓台灣工商界找到巨大發展空間，同時各民族勤勞樸實與好客下也能找到家鄉感覺。