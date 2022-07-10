咖啡是一種天然提神劑，有許多的愛好者，不過關於咖啡的迷思也不少，其中一個就是「懷孕婦女不要喝咖啡，避免影響胎兒」。然而，根據澳洲昆士蘭大學的新研究，每天喝一杯拿鐵咖啡或黑咖啡，並不會增加懷孕的風險，這真是好消息。

每日科學(Scitech Daily)報導，昆士蘭大學分子生物科學研究所的剛恩-海倫‧莫恩博士( Gunn-Helen Moen)、丹尼爾‧黃(Daniel Hwang) 和卡爾蘭‧貝多諾里斯( Caroline Brito Nunes)在國際流行病學雜誌(International Journal of Epidemiology)發表的研究報告指出，懷孕期間的婦女持續喝咖啡，不會增加流產、死產或早產的風險。

莫恩博士說，目前世界衛生組織的建議事項寫道，「為避免懷孕風險，孕婦每天的咖啡攝取量應該在兩到三杯以下」，但是並沒有寫明原因。

「世衛建議事項是將所有具刺激性物質都列為懷孕風險，將喝咖啡與吸煙、飲酒或不良飲食都視為同一類，但是我們都知道咖啡與其他刺激物有本質的區別，因此我們想知道僅喝咖啡，是否真的會增加不良妊娠結局的風險，最終的研究表明，事實並非如此。」

黃博士說：「喝咖啡的行為部分是由於遺傳，一組特定的遺傳差異，會影響我們喝多少咖啡。我們發現，這些基因變異不僅會影響普通人群的咖啡消費，還會影響孕婦。」

研究人員使用了「孟德爾隨機化」的方法，預測孕婦喝咖啡行為的基因變異，並檢查了這些變異是否與出生結果相關。而基因分析發現，愛喝咖啡的女性的懷孕風險，包括流產、死產或早產的機率並沒有增加。「這項研究表明，她們仍然可以安全享用咖啡，不必擔心會造成懷孕的風險。」

然而，研究人員強調，這項研究僅關注某些不良妊娠結局，也就是胎兒能夠平安渡過孕期，至於咖啡因是否對於胎兒的發育出現改變就不得而知。

莫恩說：「出於這個原因，我們不建議在懷孕期間大量攝入咖啡，而是建議適度飲用。」