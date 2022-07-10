樂天桃猿10日以10比2擊敗味全龍，奪下隊史第14座且是樂天集團入主球隊後首座季冠軍，樂天副董事長川田喜感謝教練、球員的付出與表現，對於接下來明天的選秀會，他說：「下半季補強沒有極限。」

樂天集團在2019年接下桃猿隊，但接下來兩年都沒能奪下季冠軍，如今度過艱辛過程，終於在今年拿到接手後首座季冠軍，川田喜則說：「接手之後很可惜沒有機會拿到好成績，我們不斷地討論改善計畫。」

他指出，因為桃猿和東北樂天金鷲有密切關係，會做一些資訊上的交流，除了教練資源交流，還有球員資訊分析。今晚奪下季冠軍後，川田喜則也收到來自日本的祝福，他也希望台、日的樂天隊都有好成績。

拿到季冠軍後的隔天就要迎來中職季中選秀，對於下半季的方向，川田喜則說：「球隊補強方面沒有極限，希望下半季可以做得更好，這次球隊和球員付出是大功勞。」明天上午會再開會確定選秀人選與策略。

樂天桃猿奪下中職33年上半季冠軍。（陳麒全攝）