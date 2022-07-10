鮮乳、牛乳名稱相似，導致不少民眾被混淆，就有網友在超市鮮乳區看到標榜「100%乳含量」的牛乳，疑惑這究竟是鮮乳還是奶粉加水的乳飲品，引起網友討論，有內行人指出，只要看商品上有沒有貼「鮮乳標籤」，就能知道誰才是真鮮乳。

網友到超市買鮮乳，卻見一罐家庭號牛乳貼著「100%乳含量」標籤，讓他看得霧煞煞。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文指出，在超市鮮乳區看到一罐家庭號牛乳貼著「100%乳含量」標籤，不禁質疑，「這到底是100%鮮乳是奶粉泡的？」看得霧煞煞，不知該如何下手。

對此有網友解答，「他品名都寫乳飲品了，當然就不是鮮乳」、「包裝有看到乳粉或乳飲品的就不叫鮮乳」、「寫乳飲品的都不是100%鮮乳」、「牛乳都是用泡的，要看包裝有沒有寫鮮乳」、「原料只有寫100%生乳才算鮮乳」。

若覺得鮮乳、牛乳名稱容易混淆，內行人也分享1招簡易辨別法，「直接看有沒有鮮乳標籤就好啦」、「要喝鮮乳的話找有小牛貼紙的就對了」、「鮮乳會有牛頭標章的貼紙」、「有牛牛貼紙才是鮮乳唷」。

根據經濟部標準檢驗局的國家標準（CNS）規定，「鮮乳」是以生乳為原料，經殺菌處理的未調整原汁，成分只會顯示生乳；以乳粉或濃縮乳加水還原，或以還原乳混合生乳、鮮乳或保久乳後，占總內容物含量50%以上者，則屬於「乳飲品」，在市面上多以「牛奶」或「牛乳」命名。

食藥署也曾在臉書粉專指出，「牛乳」其實是大部分乳製品的通稱，為了避免消費者將牛乳與鮮乳混淆，衛福部規定非鮮乳商品，包裝明顯處一定要標註產品屬性，如保久乳、調味乳、乳飲品等字樣，民眾若要購買鮮乳，則可選擇有貼鮮乳標章的產品。