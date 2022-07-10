此前因前行長辭職加上網路消息，引發負面消息風波的南京銀行又有動作，除上周火速發表上半年業績安撫投資人情緒外，南京銀行董監事以及高管10日自願增持至少人民幣（下同）845萬元的股份。

南京銀行10日公告，該行高級管理人員和部分董事、監事合計20人計畫通過上交所交易系統集中競價交易方式增持不少於845萬元南京銀行A股股份。此舉目的是基於對南京銀行未來發展的信心和價值成長的認可，此次增持不設價格區間，實施期限為3個月，金茲來源為自有資金。

其中，南京銀行董事長胡升榮增持金額不少於50萬元，7名副行長朱鋼、周文凱、周洪生、劉恩奇、宋清松、江志純、陳曉江擬增持金額不少於100萬元、40萬元、30萬元、50萬元、50萬元、50萬元、50萬元。

受到輿論影響，南京銀行在3日火速公布2022上半年業績安撫市場，也因此成為首家披露半年報的大陸A股上市公司。南京銀行期間營收增16.28％至235.32億元。淨利潤增20.06％至101.50億元。截至2022年6月底，南京銀行資產總額19,146.22億元，較年初增幅9.47％。