一名女網友表示，自己某天心血來潮想看看下體的構造，沒想到卻發現除了尿道、陰道、肛門外還有1個洞，雖然沒有排便或是排尿問題，但她還是擔心的預約婦產科，許多網友則分析，原PO可能罹患了所謂的「雙陰道」。

原PO在Dcard發文表示，自己過去從來沒有仔細看過下體，所以心血來潮了就想看看下面長怎樣，還一邊拿著手機看構造圖對比，結果卻驚訝的發現，「怎麼有4個洞！」而且各種構造圖都沒有該構造，雖然她懷疑是肛門廔管，但其實並沒有排便或排尿問題。雖然原PO目前已經預約婦產科，但還是決定上網詢問大眾意見，「有人那邊也有個小洞嗎？」。

對此，許多網友紛紛回應「難道要長出尾巴惹」、「這個好像也只能先問醫生了」、「歐買尬，馬上檢查自己有沒有洞…」、「我猜妳是雙陰道耶！ 這比較有可能」、「噢我也有啦，那就是正常的組織而已」、「我的屁股溝的最上方也有一個洞，是天生的但沒有影響，不過很神奇的是我憋尿快憋不住的時候那個洞會很癢，懷疑是不是跟尿道連通」。

據三軍總醫院、高雄榮總說明，肛門廔管俗稱「透腸」，是連接肛管或直腸與肛門周圍皮膚之間的管道，症狀包括持續疼痛、流膿、發燒等，瘻管的形成在所有膿瘍的病人中約佔50%，且無法預測是否會生成，須透過外科手術進行治療。

雙陰道則是因為女性在胚胎發育期間，苗勒管融合失敗而造成，發生率約3000分之1。長庚醫院婦產科教授陳芳萍曾說明，此情況多是因胚胎期發育異常，在正常情況下，胚胎發育到一定程度後，女性的2個子宮與2條陰道會合併成1子宮、1條陰道，但也有少數女性未合併。