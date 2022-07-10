「最美性學博士」許藍方去年被爆與醫師人夫搞不倫，因此吃上官司，6日遭台北地院判賠50萬元，全案可上訴，許藍方事後發聲明澄清與醫師人夫無踰矩行為，將會提告正宮誹謗。先前多次批評許藍方的律師李怡貞，忍不住再砲轟她為甩小三臭名，不惜帶風向誤導大眾，且還討拍求斗內，簡直是「賣慘哭窮又再捐錢」。

眼科女醫師黃宥嘉今（10日）在臉書封鎖一名批評她對許藍方窮追猛打的網友，並PO文反擊：「追著許藍方窮追猛打妳心疼？安倍晉三發生這種事才需要心疼。心要正，不要自己想上新聞又要人家公平報導，這世界沒有公平的事我希望大家包尿布的時候就要知道。」

不久後，李怡貞在留言處附和：「回頭看她的各種操作，是她不放棄考驗我們的智商，不是我們追著她打。」她認為許藍方身為公眾人物，竟「無良操作，藉著聲量來誤導大眾」，所以她看不下去，覺得若不出聲就像共犯結構一樣，砲轟：「與其說我們追著打，不如說我們不願社會大眾誤解公眾人物都可以這樣愚弄人民，帶風向就算了，死不認錯就算了還嘴硬繼續討拍求抖內，賣慘哭窮又再捐錢？！」

李怡貞接著指控許藍方起初帶的風向是醫師夫婦仙人跳、男醫師憂鬱症，她單純、無辜而受騙，最後沒錢還會愛心捐款；李怡貞忍不住再酸：「要是我戶頭剩7000，我是不會再捐錢的，我會去找個律師上訴或是存起來還給原告。」黃宥嘉也贊同李怡貞，回覆：「明明是壞人卻裝無辜，這是扮豬吃老虎。」