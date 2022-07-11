前言：

書寫是以文字傳意，可以用來記事、抒情、說故事。近年來許多人以「地方」為書寫主體，藉此讓在地人重新認識家鄉，甚至成為凝聚社區向心力的觸媒，更可以向外地人展現地方的精彩。像是根基於南萬華加蚋仔的地方誌《東園誌》，編輯透過與街坊鄰居交流，重新梳理當地文史與風土人情，此種透過文字促動地方一同成長的過程，正是地方書寫最有力量的樣子。

內文：

用書寫正名地方文化

這幾年，台灣的地方誌如雨後春筍般出現，這些編輯者們起初或許只是想了解一地歷史，又或是長大返鄉後對成長的土地有興趣，種種與地方文史、風土人情相關的事物，都不斷喚醒有志者投入地方書寫、參與地方誌製作，用書寫的影響力，為地方發聲。

以《東園誌》為例，書寫動機源自一條老街的歷史。主編周盈君自述自小在南萬華加蚋仔長大，卻到長大返鄉於東園街開店後，才在與街坊鄰居的交流中，喚起她對加蚋仔地方文史與風土人情的興趣，於是與夥伴廖翊丞開始投入地方誌的製作。

藉由田野調查及採訪地方人士，周盈君以書寫為地方留下紀錄。（攝影／彭柏璋）

周盈君告訴我們，加蚋仔為凱達格蘭族語，意思是沼澤，而這裡最熱鬧的一條街就是東園街，過去商業交易往來頻繁，短短不到1公里，就有多達9間銀樓，且一路從天光剛亮營業至凌晨時分。「雖然已經是五、六十年前的事，但不覺得這些歷史真的很有趣嗎？沒人知道真的很可惜。」周盈君和廖翊丞認為，相較於龍山寺、華西街所在的中萬華，位在南萬華的加蚋仔被忽略太久，於是開始調查街道歷史，並與當地文史團隊「六庄」合作。

兩人在田野調查時也發現，當地人其實也想參與地方文史的建立，只是不知道可以如何著手，因此他們希望藉由廣納當地文史議題、地景變化、店家特色等討論，讓《東園誌》除了是記錄南萬華、東園街日常的地方刊物，還可以是一個凝聚地方共識，成為社區交流、發聲的平台。

用書寫提升在地認同

編製地方誌需要接觸當地居民、訪問耆老、採集田調，周盈君分享，在這樣的互動過程中，與受訪者間不知不覺會產生深刻的羈絆，「尤其出刊後分送刊物給受訪居民，大家一起翻著刊物聊聊天，更會加深信任感。」

地方誌的流通多半仰賴當地店家、社區交流中心等實體網絡，因此周盈君認為，「紙本雜誌具有很好的傳播發酵效應。」如果有人走進一家店，發現門邊有幾本刊物，就可能基於好奇或為打發時間順手拿起翻閱，只要能讓人們願意翻看，那就達成刊物編輯的目的。她以《東園誌》為例，「我們的用意是讓更多人認識加蚋仔，提升在地認同感，進而有參與地方事務的欲望。」周盈君補充，東園街有10家以上的美容院，客人在美髮期間不外乎聊天或翻閱雜誌，這時候就能藉由閱讀《東園誌》來認識、參與在地。

《東園誌》深入探索在地，以文字與圖像引發讀者好奇心。（攝影／彭柏璋）

從書寫走向實體參與

在地書寫是為了社區而生的行為，內容永遠是以社區為先，因此有不少從地方書寫出發，進而走向實際參與、活化社區的實例。

以《東園誌》為例，除了出版雜誌外，也舉辦過「在加生活節」、「回加蚋涼季」，透過市集、走讀等活動，增加與居民的互動，廖翊丞也曾受邀帶領小學生實地走入街巷探訪，用不同角度重新認識自己居住的地方。

此外，《東園誌》也曾在新富町文化市場推出「巷仔內ㄟ萬華—加蚋仔」展覽，展出《東園誌》和雜誌製作過程，周盈君欣慰地說，「有加蚋仔人說很感謝我們讓家鄉被看見，他很感動，我們聽完也很感動。」此外，周盈君也注意到，除了《東園誌》以地方書寫連結社區，讓加蚋仔被更多人看見，其他書刊如《萬華世界》、《AAA城市藝術生活誌》第5期聚焦台北西城，也是以書寫探索萬華，為地區開拓更多可能性。除了《東園誌》、《萬華世界》等聚焦萬華的書寫，還有以公共浴場歷史而生的《浸北投》，甚至是挖掘、探索台北全區的《本地─台北》，都是透過書寫記錄當下，進而放大在地魅力的方式。

有句話是這麼說的，「他人的生活是我遠道而來的風景」，這些日常點滴的積累正是地方的迷人之處。廖翊丞認為，「地方一直在變動，而地方誌的最大優勢，就是能即時記錄這些變動，提供更細緻的觀察面向，也更能引起在地的共鳴。」

近年來，以地方為書寫主體的出版物日益增加，為城市記錄生活百態，凝聚地方認同與共鳴。（攝影／彭柏璋）

本文作者：YuhShan

(本文摘自《台北畫刊7月號654期》)