攝影，是一種觀察的藝術，來自日本的飯店經理人安田夏樹，在寓居台北的8年期間，常於閒暇時帶著相機拍下各地街景，並將這些照片取名為「CRAZY TAIWAN」，呈現出他口中奇特又瘋狂的台灣，讓我們得以跟著安田的鏡頭，從觀景窗中觀察城市日常百態，感受台北的獨特魅力。

內文：

隱身在台北的神奇國度

用鏡頭聚焦一座城市，不僅能詳實記錄街道巷弄，還能反覆玩味，尤其不同拍攝者擷取的角度截然不同，即使早已熟悉的街廓，也能被拍出新的滋味。

來自日本京都的安田夏樹，帶著相機以獨特視角記錄台北，將隱身於台北的神奇國度呈現大家眼前。在他眼中，布滿高樓、霓虹燈的台北與其他歐美城市一樣，是座充滿都會感的大城市，但以觀光客身分造訪那些歐美城市時，多少都會有格格不入的距離感，但來到台北卻能自然而然與這座城市融為一體。

艋舺的廟宇牌樓與燈籠，在夜間亮起散發的濃厚草根氣息，讓來台8年的安田依舊著迷不已。（圖／安田夏樹）

艋舺的廟宇牌樓與燈籠，在夜間亮起散發的濃厚草根氣息，讓來台8年的安田依舊著迷不已。（圖／安田夏樹）

說起安田開始拍攝台北的起因，其實與萬華有關。在8年前抵台後不久，他曾前往知名的艋舺龍山寺參拜，當他穿梭於萬華街頭時，有別於自己熟識、個性拘謹的日本長者，萬華叔叔、阿姨們的熱情態度給他帶來了前所未見的文化衝擊，也因此跟萬華結下不解之緣。

對安田來說，相較於以人工打造、充斥商業氣息的觀光景點，萬華這個發展已久的社區，有眾多廟宇、霓虹招牌與熱情和藹的長輩，草根色彩濃厚鮮明，富有生命力，也讓他這個日本人深深著迷。但他也覺得，「在時光彷彿暫停的萬華，當地居民跟觀光客之間其實有著難以言喻的距離感」，促使他帶著相機潛入萬華的日常，以在地生活為對象，近距離地拍下一張張人物照，以此串連起宛如電影場景般的萬華街頭，也讓身為觀光客的自己能參與當地日常。

密集的招牌以及霓虹燈光所營造出的「賽博龐克」風格，使安田夏樹對台北街景特別著迷，因此經常藉由鏡頭記錄這些畫面。（圖／安田夏樹）

除了萬華，安田也將鏡頭對準士林、松山、南機場的舊社區，他認為相較於現代化的信義區或東區，這些舊社區更能讓他捕捉到台北的真實生活樣貌。他更透露接下來會聚焦在農安街，「那裡的攤商、商店街以及專賣『阿姨』服飾的店面，交融出的神奇氛圍，深深吸引著我。」

以「賽博龐克」打響台北知名度

以鏡頭記錄台北的安田，認為台北最迷人的就是夜幕低垂時在巷弄間閃爍的霓虹招牌，呈現出賽博龐克（Cyberpunk）色調的冷冽科技感，又帶股神祕迷離的氛圍，讓人走在夜晚的街頭，宛如走進經典電影《銀翼殺手》的場景。他指出，這種需要有大量霓虹招牌點綴城市街景的賽博龐克風格，在香港、上海、東京、紐約這些大都市隨處可見，也吸引許多觀光客造訪，但相當符合這些賽博龐克條件的台北卻鮮為人知，讓安田大嘆可惜。

於是安田開始找尋專屬台北的賽博龐克風格，像是擁有大量霓虹招牌的萬華街頭，或是攤販密度高的雙城街夜市、遼寧夜市、南機場夜市，安田都透過鏡頭記錄並上傳到Instgram，希望藉由社群媒體無遠弗屆的影響力，吸引更多人認識台北。安田更分享，除了有外國觀光客看到他的照片後對台北產生興趣，也有許多台灣人因而想探索這塊過去忽略的地方，又或是以自己的方式記錄台北，重新對焦這座城市的樣貌。

透過鏡頭講在地故事

除了充滿賽博龐克風格的台北街景，在安田眼中，人聲鼎沸的台北街頭也充滿了故事性。相較於台灣人總會讚嘆東京的街道乾淨整潔，他反倒認為，台北的魅力在於烙印在大街小巷中的生活感，這就是他眼中所謂的「人味」。

同時，安田也推薦以台灣為主題的出版品。一本是攝影師森山大道的攝影集《記錄28號》，以黑白照片記錄下台灣人習以為常的街頭風景，像是等待紅綠燈的機車騎士、夜市中的人群……呈現他眼中台灣人特有的生命力。另一本則是日本時尚雜誌《POPEYE》於2019年發行的台灣特輯，跳脫當時多數雜誌以觀光角度出發的編輯方式，首次呈現出台灣人的生活型態、時尚風格，甚至是在地早餐等。

這兩本作品也讓安田思索該以什麼角度與攝影手法來記錄「台灣人的日常生活」，於是在他的攝影書《既視未視》中展現出自己眼中的「裏台北」──如隱身東京鬧區中的「裏原宿」，包括走進林森北路的條通巷弄，或是人潮散去的市場街道，找尋身在這些場景的人事物，用照片述說台北的故事，運用照片的力量挖掘不一樣的台北，讓全世界都能更加了解這座充滿魅力的大城市，進而前來，體驗烙印在大街小巷中，台北特有的光景。

台北所擁有的生活感與「人味」，一直是安田夏樹追求的主題。（攝影／小川先生）

台北所擁有的生活感與「人味」，一直是安田夏樹追求的主題。（攝影／小川先生）

《台北畫刊7月號654期》

本文作者：WeiTing WANG

(本文摘自《台北畫刊7月號654期》)