藍光，尤其是深藍光與紫光，對視網膜可能產生的傷害，可以用傷害效度，亦即「藍光傷害函數」來量化；這個函數，在學術上，又稱為「光照視網膜炎函數」，最早，是由「國際非游離輻射防護委員會」（ICNIRP）所提出。

這個「藍光傷害函數」指出，在長期或強烈的光照下，就算不是紫外光，而是一般的可見光，依然會對視網膜造成傷害，特別是「視網膜炎」。

紫外光傷害解密

上述的「藍光傷害函數」，其實是來自於恆河猴的「光照視網膜炎函數」。

此一「光照視網膜炎函數」，記錄了紫外光（300nm）到橘光（600nm），對恆河猴視網膜所產生的傷害效度。動物學家認為，從基因相似度或是生理藥物反應，恆河猴都跟人類比較相近；另外，老鼠的眼睛，缺乏黃斑部，因此，便以恆河猴做為實驗替身。

實驗結果顯示，高能量的光，像是紫外光，波長在380nm 或以下，其對恆河猴視網膜的傷害，遠比紫光強；紫光，波長介於380 到450nm，其傷害效度，亦比藍光強。

但是，因為人的眼睛有水晶體，會吸收部分深藍光與大部分紫光，特別會吸收絕大部分的紫外光，等同幫助視網膜，擋下了這些「超級子彈」，使得「光照視網膜炎傷害效度」，在進入紫光區之後，直轉而下。

但是，這完全不代表，紫光與紫外光的傷害，是小的，是可以忽視的；相反的，它們對眼睛其他部位的傷害，是非常的嚴峻；過多的紫光與紫外光曝照，依然會造成水晶體的病變、白化（白內障）。

這也是為什麼，經常下田工作的農夫、住在海邊的人，容易罹患白內障；因此，日光裡頭的紫外線、紫光傷害，必須慎防；豔陽天下，撐傘或戴上有效墨鏡，是護眼的基本動作。

藍光傷害函數──犧牲恆河猴換來的血光譜

過強或過長光線的曝照，會造成視網膜發炎的傷害。

這一個，從恆河猴視網膜傷害實驗數據，所得到的「傷害函數」，在經過人眼水晶體穿透度校正之後，其「光照視網膜炎效度光譜」，也就是俗稱的「藍光傷害函數」，顯示如下。

首先，我們必須了解的是，說起光線對眼睛的傷害，藍光是遠高於橘光、黃光、綠光；而紫光，又遠勝於藍光；因此，將「光照視網膜炎函數」，說成是「藍光傷害函數」，是低估了紫光的危險性。

此外，原本，深紫光與紫外光的傷害更大，勝於紫光，更勝於藍光；但是，因為水晶體的幫助，擋下了大部分深紫光與紫外光這些高能「子彈」，而讓視網膜可能遭致的「傷害效度」，顯著下降；只是，蛋白質所構成的水晶體，在擋下大量高能的子彈之後，也會受到不可逆的傷害，而像似被煮熟的蛋清一般，漸漸變成不透光的蛋白。

再看這個函數、光譜的右方，在600 奈米的黃橘光之後，就沒有實驗數據；猜測是，當實驗進行到橘光、紅光這些波長的時候，其潛在傷害，變得極小；譬如，590 奈米的黃橘光，其傷害效度，僅是藍光的500 到9,000 分之1。

用這些橘光、紅光，要造成視網膜的傷害，若非採用極強的光線，就是需要極長的曝照時間，而這可能超出當時實驗的極限，或是超出恆河猴身體的極限；因此，這些更加微弱的傷害效度，就難以精準取得。

「為什麼不發揮科學精神，讓實驗再精進一點，找出更完整的作用光譜？」或許有人會這樣問。

問題是，這種實驗，一開始就不能做、不該做；原因很簡單，這些臨床實驗，是做在一群恆河猴的身上！這些顏色不同但強烈的光線，是直接照入這些恆河猴的眼睛裡，就在牠們的頭被緊緊的固定住時！照射之後，再觀察牠們的視網膜，是否發了炎、病了變。

這類不人道的行徑，不再見容於當今世界，因此，人類只能持續使用，這個用恆河猴眼睛與生命換來的血光譜，一個異常珍貴，但不可能再去完美的作用光譜；尤其，在認知、譴責這種冷血行為之外，人類更應該衷心感激這群恆河猴，為人類所做出的犧牲、貢獻。

(本文摘自《護眼，從用對光開始》/商周出版)

【內容簡介】「藍害疫情」已來到，須即刻展開「護眼行動」──

藍光傷眼，無所不在的殺手

拜科技之賜，我們有了方便的通訊設備，沒想到這些設備的光線，雖看起來沒有很亮、很刺眼，但長期使用卻會造成眼睛不可逆的傷害，連年輕人也沒有例外。所謂的「藍光」到底是什麼？又該怎麼辨認？

好光護眼，趁還來的及

不同的人，有非常不同的照度需求，這代表有許多因素，會影響我們看書、看3C的「適讀亮度」，並不是一般認為的「越亮越好」，再加上「多休息」、「少藍」、「減亮」三個護眼行動，才能減緩此等嚴峻的「國安問題」。

精華彩蛋，常見問題解惑

為避免將要用一輩子的視力，提前用罄，全球人類迫切想保護自己眼睛，抗藍光相關的產品、技術，有極大商機。市面上標榜「護眼」的商品、食品更是百百種，到底這些產品有無功效，能夠阻擋多少損害，讓光電專家解釋給你聽。

「我寧可罹癌，失去其他肢體器官，也不要失去眼睛視力。」

在幾次的演講當中，即席的聽眾民調指出，失去「視界」，是絕大多人所無法承受之重；絕大多數的人，寧可罹癌，也不願意失去視力。

拜科技之賜，我們都有了方便的通訊設備；只是萬萬沒有想到的是，這些設備的光線，看起來並不是很亮、很刺眼；但是，長期密集的使用下來，卻真真實實地造成了眼睛不可逆的傷害，而黃斑部病變，只是其中一個；這一次，就連年輕人也沒有例外，才是情況嚴重的地方，我們還能不被驚醒嗎？

然而，喪失視界，這叫人害怕的事情，卻已經像核彈級的海嘯一般，席捲而來；受害者，一樣是遍及全球；受害的人口與比率，都正在快速上升中。

如果新冠疫情算是第三次世界大戰的話，那麼，「藍害疫情」這第四次世界大戰，已經悄悄來到；而且，選在三次大戰正嚴峻的時刻大暴走，雪上加霜。

這一次，我們要面對的敵人，不是病毒，而是我們自己的壞習慣；唯有認清這個事實，及早遠離既有或是正在養成的壞習慣，才能贏得這次的大戰。

【作者簡介】清大教授、防3C藍害專家 周卓煇

學歷︰

美國密西根大學高分子科學與工程碩士、博士

國立清華大學工業化學系學士

經歷︰

美國IBM研究中心客座科學家

國立清華大學畢業生聯絡暨就業輔導室主任

國立清華大學材料科學與工程學系主任

現任︰

國立清華大學材料科學與工程學系特聘教授

中華民國電動車輛發展協會創會理事長

財團法人厚德基金會董事長

中國工程師協會工程師倫理委員會創會委員

清大科學服務社、中山女中／師大附中校友會、國際經濟商管學生會指導老師