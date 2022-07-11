星座專家唐綺陽分析7/11~7/17星座運勢，本周木星開始停滯，即將步入4星逆行的階段，原先太過樂觀之處，忽然有受阻礙的感覺，事情不再理所當然，需要多加思考。而木星也和土星形成45度角，會有重大社會事件發生，引發大眾的關注與討論，同時也要關注政治事件帶來的影響。

而火星已經進入金牛，民生經濟受到影響，眾人對於物價及通貨膨脹有感，引起想賺錢的強烈慾望，甚至為錢改變生涯規劃。除此之外，由於天王星跟水瓶座被觸動，應注意群聚與社團的動向，很有可能就是出事的地方或原因。

重要星象：木星開始停滯、木土45度角、火星在金牛、天王和水瓶被觸動

【工作注意：牡羊、金牛、天蠍、摩羯】

牡羊：有想法上的碰撞，也是種刺激思考

金牛：氣勢收斂一點，避免工作遇阻礙

天蠍：有海外或跨領域的合作契機

摩羯：有長官、長輩緣，受到提拔

【桃花注意：雙子、巨蟹、獅子、處女】

雙子：有機會受到他人的照顧

巨蟹：友情昇華，把握機會抓住愛情

獅子：聚少離多，或陰錯陽差造成困擾

處女：缺乏情趣，營造居家浪漫增進感情

【財運注意：射手、雙魚】

射手：投資大起大落，顧好金錢

雙魚：太在意投資，注意開源節流

【健康注意：天秤、水瓶】

天秤：健康出現問題，長期調養好好休息

水瓶：小心交通問題，眼部狀況要注意