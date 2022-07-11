在全球一片節能減碳推動綠色能源的風氣下，太陽光伏發電是各國發展的重點之一，而太陽能電池板的製造更是關鍵環節。據陸媒指出，目前中國大陸已經是全球第一大光伏設備供應國家，未來將在關鍵部件製造上佔據95%以上的份額，「留給其他國家的機會不多了」。

《快科技》報導，日前國際能源署(IEA)發佈一份特別報告表示，要確保向淨零排放的安全過渡，將需要加大力度擴大太陽能電池板的全球生產並使其多樣化，而中國就是全球太陽能電池板供應鏈的關鍵。

這項報告指出，目前中國在太陽能電池板全部關鍵製造階段的份額超過80%。而如果考慮到多晶矽和晶圓等關鍵器件，陸媒指出，按照中國目前在建產能計算，其生產份額未來幾年將升至95%以上。

報導說，今年6月1日大陸國務院發改委等9個部門發佈《「十四五」可再生能源發展規劃》，其中提到中國光伏產業佔據全球主導地位，多晶矽、矽片、電池片和組件分別占全球產量的 76%、96%、83%和 76%。此外，規劃還明確要求2030年風電和太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上。

據大陸官方估計，到2025年大陸可再生能源年發電量達到3.3兆千瓦小時左右。「十四五」期間，可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風電和太陽能發電量實現翻倍。