雖然在節氣上還沒有進入三伏天，但是大陸各地高溫不止，中央氣象台已連續對11省市發布高溫預警。10下午測得數據顯示，有多地氣溫達37~39℃，10餘縣市高達40℃以上，其中又以陝西旬陽市狂飆43.2℃奪冠。

綜合陸媒報導，7月10日大陸中央氣象台發佈高溫黃色預警，陝西中南部、河南西南部、浙江大部、福建中北部、江西中部、湖南北部、湖北西部和東南部、四川盆地中東部和南部、重慶以及內蒙古西北部、新疆南疆盆地等地部分地區最高氣溫37～39℃，局部地區可達40℃以上。

大陸近期各地高溫肆虐，11省市多地高溫達37~39℃，10個城市超過40度，陝西旬陽以43.2℃奪下冠軍，歷史上有名的火爐新疆吐魯番40.9℃退居第10。（圖／中國氣象網）

據各地實際測得氣溫數據顯示，超過40℃的10個縣市包括陝西旬陽、雲南鹽津、陝西漢濱、陝西安康、四川筠連、浙江永嘉、陝西白河、湖北竹山、四川高縣、新疆吐魯番。其中陝西旬陽高溫達43.2度奪下冠軍，歷史上著名的火爐吐魯番僅排名第10。

大陸全面高溫，知名火爐南京高溫達40℃，民眾在大太陽下吃冰淇淋消暑氣 。（圖／中新社）

大陸中央氣象台指出，預計11日氣溫高達37~39℃的地方包括新疆吐魯番地區、陝西南部、安徽中南部、江蘇南部、上海、湖北東部和西北部、湖南、江西、浙江、福建中北部、四川盆地中東部、重慶、貴州東北部、雲南東北部等地，新疆吐魯番地區、陝西南部平原、浙江中北部、福建中部、四川盆地東南部、重慶西部和北部局地可能達40℃以上。

陸媒引述專家建議，高溫期間公眾要做好避暑防護，有一些需要格外注意的地方，包括：勿貪吹冷氣或涼風，頸椎對著冷氣會使頸背部肌肉受寒，造成頸部持續痙攣、後背酸痛等。

此外，高溫期間忌貪吃冷飲，天氣炎熱出汗較多，如果迅速、大口喝冰鎮飲料，忽然過冷刺激會引起血管收縮，容易誘發心絞痛甚至心肌梗塞。夏季出汗時毛孔全開，貪洗冷水澡容易感冒，尤其在冷水刺激血管迅速收縮，可能引發血壓上升、心臟供血不足等情況，對血壓較高的老人有極大風險。