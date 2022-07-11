桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等7名黨籍縣市長，昨（10）日聯合推薦前交通部長林佳龍參選新北市長，最後也拍板定案陳時中為民進台北市長候選人、林佳龍為民進黨新北市長候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今日點出他感覺奇怪的一事，並推估若林佳龍選後接收新北地盤，直呼「蘇系恐怕要崩盤了」，引發討論。

吳子嘉昨日在網路節目《董事長開講》中指出，這一次林佳龍的競選經費搞定了，而這一次新北市長的人選，一定要有蘇貞昌同意，因為林佳龍選的結果會傷害到蘇貞昌， 若佳龍票數不理想會讓蘇貞昌丟臉」；但若林佳龍敗選可能不會續留在新北市，如此一來不會擋住蘇巧慧的路，這可能是蘇貞昌勉為其難同意的道理。

不過吳子嘉更指，蘇貞昌若在年底選戰之後卸任，「如果林佳龍願意的話，就把新北市的地盤接收了，蘇系就要崩盤了」。吳子嘉還點出一個他認為不尋常之處，稱這次民進黨籍縣市長大動作召開聯合記者會力薦林佳龍，卻看到「蘇貞昌不在」，認為可能是「他（蘇）還在不爽」，因此林佳龍代表民進黨出戰新北市長還需要觀察一件事，就是「蘇貞昌什麼時候恭喜林佳龍」。吳子嘉強調，「如果蘇貞昌不祝福林佳龍的話」，那林佳龍可能就麻煩了。