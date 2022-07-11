日前國民黨中常會通過提名金門縣長楊鎮浯競選連任，而金門縣前縣長陳福海搭上「同舟計畫」重返國民黨，也在坊間傳開，被認為這是參選縣長的標準起手式，也為國民黨的整合埋下隱憂。《美麗島電子報》最新民調顯示，兩人的差距非常接近，讓身為董事長的吳子嘉痛罵「國民黨不倒有鬼」。

根據《美麗島電子報》最新金門選舉民調支持度，國民黨楊鎮浯33.4％、無黨籍陳福海26.5％，吳子嘉10日在網路節目《董事長開講》中坦言，「這份民調換成選票的話，現任楊鎮浯縣長大概贏陳福海4000至5000票左右，對於金門來說非常多」。

但吳子嘉拿出「金門民眾認為前後任縣長誰清廉有操守」的民調數據，有高達35.4％認為楊鎮浯清廉有操守，陳福海只有15.8％，這讓吳子嘉爆料，之前有媒體指出，陳福海機要秘書薛淑真地下匯兌4億元鉅款進金門，另名機要秘書黃世丞也曾捲入「金酒東北試釀案」，黃現在在福建泉州市台協擔任副會長。

這一切讓吳子嘉疑惑，「現在陳福海現在回來了，要準備參選金門縣長，國民黨不倒有鬼」，他坦言「金門是百分之百國民黨的」，他認為陳福海今年2月用「同舟計畫」回國民黨，7月準備參選，吳因此痛批「國民黨現在真的亂七八糟，非常離譜」。

不過，6月23日傳出陳福海母親辭世消息，陳福海也決定暫停所有宣布參選的活動，陳福海幕僚王中聖6月25日表示，目前陳福海以處理母親後事為主，對選舉事務沒有任何評論，感謝各界關心。