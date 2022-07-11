民進黨選舉對策委員會10日建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中在參選聲明稿提到「台北這個城市的發展已經停滯太久」；對此，台北市政府發言人陳智菡立即反嗆，批陳時中的說法籠統，就像「責任來我就扛」、「我負責」等口號一樣空洞。

民進黨10日下午召開選對會，建議徵召陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍參選新北市長，一直被外界猜測的雙北市長參選人塵埃落定。陳時中獲得建議徵召後立刻成立媒體聯絡群組，其臉書粉絲專頁也很快上線。

陳時中在聲明中表示，「責任來，我就扛」，防疫是這樣，選舉也是這樣，民進黨選對會決定徵召他參選台北市長，他感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，他責無旁貸、盡力承擔。

陳時中還說，台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，他對台北市有深厚的感情，他有期待、他有想法，也知道「這個城市的發展，已經停滯太久」，還說「請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好」。

針對陳時中獲得民進黨選對會建議徵召後，立刻發表聲明稱「台北市城市發展已停滯太久」，陳智菡也很快回應表示，陳時中所謂的「城市停滯太久」說法相當籠統，就像「責任來我就扛」、「我負責」等這些口號一樣空洞。