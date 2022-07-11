新竹市前市長林智堅辭職參選桃園市長，卻被爆出涉及論文抄襲，對他爭取桃園民意的公信力造成衝擊。國民黨立委林益華從她擅長的教育領域開砲，指出全國高中閱讀心得寫作比賽規則，明確載明引用字數不得超過50字，小論文寫作比賽參賽者還必須簽切結書，直批「連高中生都知道不能抄襲」，狂酸林智堅「羞羞臉」。

林奕華身為教育文化委員會立委，從台北市議員時代就長期深耕教育界，她10日在臉書發文寫道：「高中生都知道不能抄襲，難道林前市長不懂嗎？」她指出，「看看110學年度全國高中閱讀心得寫作比賽規則，明確載明引用字數不得超過50字，超過視為格式不符！」

林奕華PO出高中閱讀心得寫作比賽規則及小論文寫作比賽簽切結書酸林智堅。（圖／取自林奕華臉書）

她的發文附圖除PO出比賽規則外，還有一份「切結書」：「再看看全國高中小論文寫作比賽，要求參賽者必須簽切結書，證明參賽作品不得有抄襲、模仿等情事，如果查證屬實，將通知學校，並於下個階段停權，累積兩次還永久停權！如果得獎則取消資格，追回獎狀！顯示不管是閱讀心得比賽或是小論文比賽，高中生都知道不能抄襲，若引用更是必須遵守一定規範。」

林奕華再對照當時的林智堅，不管是在撰寫中華大學在職專班論文之時，或是撰寫台大國發所時期的論文，年紀都已大高中生超過一輪，「卻還不知道論文要自己寫、不能抄襲嗎？真的是羞羞臉耶~」

網友熱烈回覆：「原來如此！摸魚打混就是傳承？！」、「人家是X黨資優生，只要顏色對，搞選票跟什麽高中大學沒關係的」、「民進黨眼𥚃有分幼稚園和博士班嗎？」、「凹得誇張好離譜」、「民進黨幕僚民代，取巧抄襲多於自創！腦袋無文！肚子無墨！複製貼上快！」、「這篇比賽規則會被黨下架，還好備份了」、「人家有黨證，而且抄如果違法，那修法就好了啦，貪污都能修成合法的」、「一般人有品格的人是不會抄沒錯！」