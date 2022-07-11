兩岸關係緊張，似乎成了某種商機，網友發現，眾籌集資網站有個很熱門的「民間防衛訓練計畫」，在推銷各種課程，另外也有周邊商品的販賣。但是價錢卻高的驚人，一套名為「捍衛戰士」的急難工具包、臂章、棉T、貼紙組，要價2000元，但是該組急難工具包源自大陸的拍賣網站，僅需火47人民幣，換算只要220新台幣左右，被譏為「又見智商稅」。

PTT網友稱，他看到宣傳詞提到「投降不會換來和平，獨裁者的野心無法預期」、「能守護台灣的，只有我們自己」、「台灣民防制度鬆弛，社會無戰爭準備意識」，一時熱血沸騰，就智商下線的掏出信用卡，準備花2K(2000元)當捍衛戰士(急難工具包、臂章、棉T、貼紙組)的時候，不小心右鍵按到急難工具包的以圖搜圖，發現所謂的急難工具包，與X寶的野外生存裝備「有87%像」、「你要保衛台灣不能支持台灣廠商嗎？」

媒體人楊秉儒在臉書上表示，說實在的，真正好用的，單單一把野戰求生刀就不只新台幣2000元；現在塔綠石斑們只要搞個啥｢黑熊學院｣，打著｢愛台灣｣、｢抗中保台｣的口號就可以賣到新台幣2000元。塔綠盤嚼氰傻瓜們的錢也還真他X的好騙。

幫你們計算了一下這個啥｢捍衛戰士套餐｣的成本，棉T：工廠訂製含設計費用，每件成本新台幣30~50元。急難工具包：淘寶大量進貨含運費，每件新台幣300元。紀念臂章：工廠訂製生產含設計，每張成本價新台幣10~15元。金屬材質胸章：工廠大量生產含設計，每枚成本價新台幣５~10元。塔綠石斑被貢潘仔的台灣信仰：無價。「好吧，這樣算一算，對你們塔綠盤們來說也算是物超所值。